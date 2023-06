Kleuters De Graankorrel krijgen weer les op verschillende locaties na sluiting: “Voor kinderen was snelle oplossing nodig”

Peuters en kleuters van de vestiging van vrije basisschool De Graankorrel in de Grauwe Zusterstraat in Wervik krijgen vanaf dinsdag tijdens de normale schooluren zo optimaal als mogelijk weer les nadat de school moest sluiten. Het tweede en derde kleuter wat verderop in de stadszaal Oosthove, peuters en eerste kleuter in de buitenschoolse kinderopvang Sloeber in de Akademiestraat. Dat nieuws wordt bij de ouders bijzonder goed onthaald.

“Tijdens het weekend hebben we de tijd genomen om alle mogelijke opties te overwegen voor de laatste twee weken van het schooljaar”, aldus directie, leerkrachten en schoolbestuur in een mededeling. “We zijn ervan overtuigd dat we dankzij de goede samenwerking met de stad Wervik een gepaste oplossing gevonden hebben. We nemen de beslissing om opnieuw van start te gaan in het belang van de kinderen en danken alle mensen en partijen die dit voor en achter de schermen mogelijk maken.

Sluiting na scheuren

Omdat er de voorbije dagen steeds meer scheuren kwamen in de muren van het schoolgebouw, werd de school vrijdag onmiddellijk gesloten. Alle peuters en kleuters worden gebracht en opgehaald in Oosthove. Alle peuters en eerste kleuters worden door de school naar Sloeber gebracht voor het klasgebeuren.

Een warme maaltijd is er niet mogelijk en dus nemen de kinderen hun boterhammen mee. Er zullen weer huisrijen zijn, de bussen rijden ook. In Oosthove is er voor- en naschoolse opvang. Medewerkers van de buitenschoolse kinderopvang Sloeber komen de kinderen brengen en halen.

Wel diploma-uitreiking

Er is nog materiaal van de kinderen in de school, de leerkrachten verzamelen alles. De ouders krijgen nog te horen wanneer ze dat materiaal kunnen ophalen.

Goed nieuws voor de jongens en meisjes in het derde leerjaar want de uitreiking van hun diploma gaat zeker door op woensdag 28 juni. (EDB)