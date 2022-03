Kleuterjuf Martine met pensioen na 40 jaar in VBS Gits Groeit: “Altijd met plezier gewerkt”

Juf Martine Vanhaelewijn (61) gaat met pensioen na een carrière van 41 jaar waarvan 40 jaar in VBS Gits Groeit. Op vrijdag 25 februari organiseerde de school voor haar een feestelijk afscheid.

De school is naar eigen zeggen haar tweede thuis waar ze enorm graag gewerkt heeft. De warme collega’s en de liefde van de kindjes zal ze het meest missen.

Ik ontmoet juf Martine in de turnzaal van VBS Gits Groeit. Een groots feest is aan de gang, een feest waarbij juf Martine samen met de kleuters centraal staan. “Ik ben gestart in deze school in het jaar 1981 en werkte hier anderhalf jaar. Daarna deed ik enkele korte interims in de buurt maar algauw stond ik hier terug en ik ben er 40 jaar gebleven”, begint Juf Martine.

Martine Vanhaelewijn gaf al die jaren les in het peuterklasje en de eerste kleuterklas. “Ik vind die jonge leeftijd zo boeiend. Het is een heel leuke leeftijd en je krijgt enorm veel terug van die kleintjes. Ze zijn zo aanhankelijk, ik voelde me vaak een tweede mama voor hen.”

“Het is dan ook met gemengde gevoelens dat ik met pensioen ga. Ik ben altijd met plezier komen werken en genoot echt van de collega’s en kindjes rondom me heen. Anderzijds besef ik dat het goed geweest is en dat er nu tijd vrijkomt voor andere bezigheden.”

Verjaardagfeestjes

“Ik werkte bijna mijn hele carrière voltijds behalve de laatste jaren. Covid maakte het er niet gemakkelijker op en ook de digitalisering was voor mij niet evident. Geef mij maar het contact met de kinderen zelf. Zo vond ik de verjaardagsfeestjes met de kindjes in de klas heel plezant om te doen. Ook de contactmomenten met de grootouders was iets waar ik telkens naar uitkeek. Al is dat nu ook weer een tijdje geleden door de coronamaatregelen”, gaat juf Martine verder.

“Nu ik met pensioen ga, wil ik vooral genieten van de kleine geluksmomentjes in het leven zoals mijn familie en vooral dan de kleinkinderen. Zo kan ik hen bijvoorbeeld eens naar school brengen. Je hoort het, ik zal regelmatig nog eens terug te vinden zijn op het schooldomein. Ik ben ook van plan om in mijn vrije tijd wat meer te gaan lezen, iets waar ik voorheen zelden tijd voor vrijmaakte. Daarnaast wil ik genieten van korte uitstapjes, wandelingen doen, fietstochtjes maken en nog zoveel meer”, vertelt juf Martine enthousiast.

Dag vol verrassingen

De laatste werkdag van juf Martine zit vol verrassingen. Vanmorgen werd ze verrast met een ontbijt door haar kinderen Stijn en Pieter. “Samen met mijn zonen, schoondochters en kleinkinderen heb ik ervan genoten om zo de dag te starten. Daarna kwam een Kever oldtimer me ophalen om richting het schooldomein te vertrekken. Vanaf Gits Platse vormden alle kinderen van de school een erehaag tot aan de school. Dat was echt een mooi, hartverwarmend gebaar.”

“Daarnet genoot ik nog van een optreden van alle kleutertjes en straks trakteer ik hen op iets lekkers natuurlijk. Wat de rest van de dag nog brengt, is mij een raadsel. Ik weet alleen dat ik deze namiddag samen met de kinderen van de lagere school kan genieten van mijn laatste dag hier. Ik kijk in ieder geval terug op vele fantastische mooie jaren hier. Ik wil tot slot zeker mijn collega’s en de directie bedanken voor de goeie samenwerking”, besluit Martine. (EVG)