Kleuter- en lagere school OLVO-Mariasteen neemt nieuwe turnzaal in gebruik

De nieuwe turnzaal van de kleuter- en lagere school in de Assisiëlaan in Oostende werd in gebruik genomen. Het is een deel van de Sint-Franciscuskerk.

“We hebben een kleine en gezellige school met 90 kinderen van de eerste kleuter tot het tweede leerjaar”, zeggen directeurs Ann Vanhove en Ruben Depuydt. “Maar de kinderen turnden in een klein lokaaltje in de school en er was nood aan meer ruimte.” De school van de scholengroep Bewonderwijs vond een partner in het kerkbestuur die één derde van de kerk afstond aan de school. Voor 700.000 euro werden geluidwerende muren, kleedkamers, sanitair en ruimtes bijgebouwd. “De zaal is daardoor bruikbaar voor turnlessen, de middagmalen en als polyvalente ruimte voor de school, de parochie en verenigingen van de wijk. Het is een win-win-situatie”, luidt het.

Uitbreiding

In de nieuwe turnzaal zijn ook nog de glasramen aanwezig; die worden beschermd met stevige netten. “Voor de school is dit nog maar een eerste fase. Binnenkort start de bouw van nieuwe lokalen vlakbij de kleuterschool. Daarin wordt 1,8 miljoen euro geïnvesteerd. Het plan is om te openen met het schooljaar 2024-2025. Dan zullen we ook plaats bieden voor leerlingen vanaf het derde leerjaar”, zegt ook Hilde Veulemans, bestuurder van de scholengroep.