Kleurrijk grootouderconcert met 95 kinderen

De grote zaal van het cultuurcentrum De Kleine Beer zat afgeladen vol met grootouders die kwamen kijken naar hun kleinkinderen. De kinderen van VBS Ter Bunen Oedelem traden er op om hun oma’s en opa’s te trakteren op een kinderfeest.

Een ‘feest vol kleur’, dat was de naam van het grootouderconcert van VBS Ter Bunen woensdagmorgen. Meer dan 250 grootouders nestelden zich in de zetels van de grote zaal in het cultuurcentrum om hun kleinkinderen te bewonderen. Op de tonen van Yellow Submarine van The Beatles dansten de kinderen van juf Lieselot de tweede act van de voormiddag op gang.

Helemaal volzet

“Het was een echt succes, want er moesten zelfs mensen op de trappen zitten omdat alle plaatsen bezet waren”, vertelt directeur Geert Cherlet. “Dit kadert binnen ons jaarthema van sociale vaardigheden en gevoelens: een verhaal vol kleur. De juffen en kinderen zijn uiteraard al een tijdje bezig aan de voorbereiding van dit kinderfeest, en voor die kleine leerlingen van onze school is het een hele belevenis om voor oma en opa in een volle theaterzaal te kunnen optreden.”

Maar liefst 95 kinderen gaven het beste van zichzelf tijdens de show. Alle klassen brachten een nummertje met aangepaste kledij, dans en kleur. Op het einde zetten de kleuterjuffen ook hun beste beentje voor en waagden ze zich aan een eigen dansnummer. “Zo meteen trakteren we alle aanwezige grootouders op een receptie met wat hapjes en drankjes”, vervolgde de directeur. “De grootouders doen heel erg veel voor hun kleinkinderen. Wij willen van tijd tot tijd iets terugdoen en hen trakteren op een leuke show.” (AVH)