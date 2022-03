Kiwanis Hinterland steunt school De Regenboog in Koekelare

De Regenboog, een school voor buitengewoon onderwijs gelegen aan de Belhuttebaan 24A, kreeg de mooie som van 500 euro als steun van Kiwanis Hinterand, ter ondersteuning van het project dyslexie. Twee andere scholen in Koekelare: De Negensprong en De Lettertuin kregen elk een cheque van 1.000 euro.

Kinderen in het buitengewoon onderwijs werken in kleinere klasgroepen, op eigen tempo, met aangepaste methodes en leermiddelen. Zo behalen ze hun eigen ontwikkelingsdoelen en behouden ze een positief zelfbeeld. Daarbij krijgen ze nog extra hulp tijdens de lesuren van therapeuten, zoals kinesist, ergotherapeut, orthopedagoog, psycholoog en diverse logopedisten.

“De Regenboog is een kleine school, die jaar na jaar nog groeit, nu al met zo’n 110 leerlingen, waar iedereen, iedereen kent en waar we een huiselijke sfeer proberen te creëren”, steekt een blije directeur Koen Denduyver van wal. “De kinderen worden naast taal en rekenontwikkeling begeleid naar zelfredzaamheid, positief welbevinden en zelfstandigheid om later de overstap te kunnen maken naar het secundair onderwijs en nog later naar het reguliere werkveld.”

Leesonderwijs gaat achteruit

De school probeert steeds in te spelen op de veranderingen en verschuivingen in het onderwijslandschap. Ze zorgen ervoor dat ze hun leerlingen aangepaste leermiddelen kunnen aanbieden. En dat is nodig want kinderen uit de ruime regio lopen er school en komen vanuit een straal van zo’n 20 km rondom Koekelare. Directeur Koen Denduyver en logopediste Tessa Desloover dienden daarom een aanvraag in tot steun bij Kiwanis Hinterland voor hun project ‘ondersteunend materiaal voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie’.

“Net zoals overal in Vlaanderen gaat het leesonderwijs achteruit. De coronacrisis met gesloten bibliotheken en bibliotheek bezoeken op afspraak heeft hier ook zeker geen goed aan gedaan. Gelukkig hebben we op school steeds verder het lezen gepromoot”, vervolgt directeur Denduyver.

De school kent de laatste jaren een enorme groei. Ook het aantal leerlingen met diverse leerstoornissen zoals dyslexie groeit aan, vertelt Koen ons nog. Om tegemoet te komen hieraan willen ze graag de schoolbibliotheek voor het niveaulezen uitbreiden met boeken op maat van de lezers, op een aangepast niveau en toch uitdagend genoeg om ook het leesplezier te laten ervaren. Een goede leesmotivatie is een must en zeker geen luxe.

Doen en ervaren

“Bij kinderen met dyslexie gaat lezen, spellen en ook schrijven moeilijker, zelfs al hebben die kinderen een gemiddelde intelligentie”, legt directeur Koen Denduyver uit. “Bij deze leerlingen is het uiterst belangrijk om hen zoveel mogelijk te laten doen en te laten ervaren. We gebruiken ook de I-pads om hen hierin te ondersteunen naar zelfstandigheid.”

”Om gedifferentieerd, op maat en effectiever les te geven, willen we graag investeren in extra leesmateriaal. Zo denken we aan boekjes over toneellezen, weetboeken waarbij kinderen met een bepaalde interesse over thema’s aan de slag kunnen.”

(EVH)