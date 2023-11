Kiwanis Ensor steunt realisatie buitenklas De Vloedlijn op Clarahoeve

Serviceclub Kiwanis Ensor schonk 3.500 euro aan basisschool voor buitengewoon onderwijs De Vloedlijn voor de realisatie van de buitenklas op de site van de Clarahoeve. Er is weinig groen rondom De Vloedlijn in de Maurits Sabbestraat en daarom heeft de school al een project lopen bij de kinderboerderij De Lange Schuur, waar leerlingen op geregelde tijdstippen aan activiteiten deelnemen. Nu komt er ook een buitenklas bij op de site van de Clarahoeve aan de Stuiverstraat. De school heeft er ook plannen voor eigen moestuintjes en bloemenperkjes. “Een klas in open lucht biedt heel veel mogelijkheden aan onze kinderen, die vaak in een appartement wonen, weinig buitenspeelmogelijkheden hebben en vaak van thuis uit een gering aanbod aan openluchtactiviteiten krijgen. Veel van onze kinderen krijgen de kans niet om eens hun handen in de aarde te steken, laat staan een plantje te zien opgroeien en zelf vruchten te plukken…”, luidt het bij de school. Om dat alles uit te bouwen, raamt de school het nodige budget op 5.800 euro. Daarvan werd nu al 3.500 euro aangebracht door Kiwanis Ensor. Op de foto zien we, achter de kinderen van De Vloedlijn, v.l.n.r. leerkracht Ilse Mechele, Wouter Vanhecke, Filip Baessens, ergotherapeut van De Vloedlijn Caroline Petitjean, Alain Delanghe en de nieuwe directeur van de school Stijn Baillieu. (HH/foto HA)