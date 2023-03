Kiwanis Brugge Vives helpt Wonderwijs aan picknicktafels

De eerste dag van de lente is niet onopgemerkt voorbijgegaan in Wonderwijs, de lagere school voor buitengewoon onderwijs in Assebroek.

In het wonderwijze dierenpark, dat al 50 jaar deel uitmaakt van het schooldomein, was er op dinsdag 21 maart heel wat animo. Kiwanis Brugge Vives overhandigde vier nieuwe picknicktafels aan de school. “Het is onze betrachting om zoveel mogelijk kinderen die het wat moeilijker hebben in de maatschappij te steunen”, aldus Patrick Deboo van Kiwanis Brugge Vives. (PDC/foto PDC)