Kiosk van Designregio Kortrijk steekt in Howest-kleedje om designopleidingen in de kijker te zetten

In de Kiosk van Designregio Kortrijk aan de Grote Markt/Graanmarkt in Kortrijk zet Howest haar drie designopleidingen in de kijker. Van 22 maart tot en met 4 april kan je daar een gloednieuwe installatie ontdekken van Howest.

Met deze installatie wil de hogeschool, met verschillende campussen in Kortrijk, haar creatieve designopleidingen letterlijk in de vitrine plaatsen. Met Digital Design and Development (Devine) en Industrieel Productontwerpen (IPO) beschikte Howest al over twee sterke designgerichte opleidingen in Kortrijk. Op de campus The Penta op Kortrijk Weide komt daar met Built Environment vanaf september 2023 een derde bacheloropleiding bij. Elk van deze opleidingen komt uitgebreid aan bod op de gloednieuwe website van Howest en heeft een eigen brochure. Onlangs vond de eerste infodag van Howest plaats. Met de Kiosk van Designregio Kortrijk komt daar van 22 maart tot 4 april nog een extra initiatief bij.

Film en beelden

Twee weken lang palmen de drie designopleidingen Digital Design, Product Design en Circular City Design, die Howest in Kortrijk aanbiedt, de Kiosk samen in. Het doel is in de eerste plaats de bekendheid van de creatieve designopleidingen te versterken. Daarvoor wordt gekozen voor een digitale installatie waarbij film en beelden het dynamische en toekomstgerichte karakter van de opleidingen vertalen. Op die manier worden voorbijgangers geteased om te proeven van het creatieve opleidingsaanbod in de regio. Howest mikt met deze campagne uiteraard op jongeren en potentiële studenten, maar ook op hun ouders.