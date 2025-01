Kindjes op rode loper door schoolpoort na verbouwingen: “Nu zijn we klaar voor werken in onze tweede vestiging”

Rode loper, ballonnen, koffie en taart: met een groot feest opende basisschool Capucienen in Ieper de deuren na de kerstvakantie. De kindjes konden weer door de schoolpoort die lang gesloten was door ingrijpende verbouwingen. Nu start een nieuw bouwproject op een andere vestiging van de school.

Capucienen, de grootste vrije basisschool van Ieper, kreeg in volle coronacrisis groen licht voor de bouw van nieuwe klassen, een polyvalente eetzaal, fietsenstalling, leraarskamer en vluchtweg in de vestiging langs de Capucienenstraat. Meer dan vijftien jaar na het indienen van de eerste plannen kon er eindelijk verbouwd worden. Tijdens de werken konden bepaalde klassen terecht op de tweede vestiging aan de Nachtegaallaan, enkele honderden meters verderop.

Gesloten poort

“Op de vestiging van de Capucienenstraat zaten we langer dan anderhalf jaar in de verbouwingen, waardoor de schoolpoort gesloten werd en het een hele rompslomp was om er te geraken”, vertellen Yamina Mullebrouck en Kathleen Crombé, beide directie ad interim binnen de vrije basisschool Capucienen. “Tijdens de werken moesten de leerlingen een omleiding volgen via de Crescendoweg, een eindje wandelen langs een doorgang die moeilijker bereikbaar was. Zeker voor ouders en grootouders van kleinere kinderen was deze weg niet ideaal om leerlingen naar school te brengen en weer op te halen.”

Rode loper

De kinderen keken hun ogen uit wanneer ze maandagochtend over de rode loper mochten wandelen naar de vertrouwde schoolpoort, die opnieuw open was en voor de gelegenheid versierd werd met kleurrijke ballonnen. Ouders, grootouders en leerlingen werden getrakteerd op koffie, chocolademelk en gebak, die was klaargemaakt en verdeeld vanuit de nieuwe eetzaal.

Nieuwe werken

“We vinden het fijn om het nieuwe jaar te starten met de nieuwe opening en de bouwwerken die eindelijk gefinaliseerd zijn.”

De vrije basisschool is nog niet uit de werken: op de vestiging van de Nachtegaallaan start een groot nieuwbouwproject. “Daar zullen we een nieuwe turnzaal en nieuwe klaslokalen realiseren”, aldus Mullebrouck. “Vanaf 20 januari beginnen de afbraakwerken van de huidige containers, die er al jarenlang staan en ingericht zijn als klaslokalen. We blijven dus bouwen en verhuizen binnen de Capucienen, de grootste basisschool in de katholieke scholengemeenschap ‘kleine Vos’ in Ieper. Over de twee vestigingen samen telt onze school momenteel 435 leerlingen.” (TP)