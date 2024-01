Kinderen wanen zich cyberagent met ‘Hackshield’ in Brugge

In een tijdperk waarin digitale technologie een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven is, staat ook Brugge voor de uitdaging om cybercriminaliteit tegen te gaan.

Om de Brugse jongeren online veilig te houden, lanceert de Stad samen met de lokale politie het project Hackshield. Vorige week werd het computerspel in basisschool Pannebeke voorgesteld. Het platform stelt de kinderen in staat om in de huid van een cyberagent te kruipen.

Ze leren niet enkel hoe ze zichzelf kunnen beschermen, maar ook hoe ze anderen in hun omgeving bewust kunnen maken van de gevaren van het internet en waarom ze de nodige veiligheidsmaatregelen moeten naleven. Naast de mogelijkheid om de game individueel te spelen, is ook een lesprogramma beschikbaar. Zo kunnen leraren dit thema in hun lessen integreren.

(PDC/foto PDC)