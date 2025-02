Kinderen Veldschool nemen nieuwe speeltuigen in gebruik

Groot feest in de Veldschool in Dentergem, waar de kinderen een reeks nieuwe speeltuigen in gebruik mochten nemen. De realisatie is mogelijk gemaakt dankzij een gedeelde financiële inspanning van de school, CERA en het gemeentebestuur.

“We beschikten op school reeds over verschillende speeltuigen, maar die waren al ettelijke jaren oud”, vertelt directrice Karen Dewinter. “Het gaat onder andere nog om een speeltoren die indertijd door de gemeentelijke diensten in elkaar is geknutseld. Die is ondertussen verplaatst naar de achterkant van ons terrein en opnieuw gekeurd, maar we vonden het ook tijd dat er eens wat nieuwe speeltuigen bij kwamen.” Vooraan de speelplaats prijkt dus sinds kort een nieuw speelplein, in het zand. “We beschikken nu over een nieuw klimrek, een schommel, grote schommel, een kleine glijbaan en een wip”, vervolgt de directrice. “Het gaat om een investering van 37.000 euro, waar de gemeente 20.000 euro van voor zijn rekening kwam. Als school hebben we ook ons duit in het zakje gedaan, net als de leden van het oudercomité. Door het organiseren van verschillende activiteiten konden zij ook hier hun steentje aan bijdragen. Tot slot konden we ook rekenen op een mooie cheque van coöperatieve CERA. Zij schonken tweeduizend euro, waardoor we finaal nog een extra speeltuig er bij konden plaatsen.”

Naast de kinderen en leerkrachten waren ook burgemeester Koenraad Degroote en onderwijsschepen Bart De Keukeleire (Eendracht) aanwezig, net als vertegenwoordigers van CERA. Zij mochten samen plechtig een lintje doorknippen, waarna de kinderen de speeltuigen officieel in gebruik mochten nemen. Ook de ouders waren op het feestelijk gebeuren uitgenodigd. “We voorzien ook een beurtsysteem, waarbij de kleuters in de voormiddag en de lagere schoolkinderen in de namiddag de speeltoestellen kunnen gebruiken, zodat we er allemaal kunnen van genieten”, besluit de directrice.