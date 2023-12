Kinderen van vluchtelingen starten pop-uprestaurant in Hotelschool Ter Duinen

Achttien leerlingen van de multiculturele OKAN-klas maken zich klaar om op vrijdag 19 januari 2024 de deuren te openen van hun pop-uprestaurant Rabita in Hotelschool Ter Duinen in Koksijde

In de OKAN-klas van Talentis, campus college Veurne is er één en al bedrijvigheid. Ahmad uit Syrië maakt er Maftoul klaar, Abdullah en Yusuf roeren in hun Firni, terwijl Leandro Pupusas uit El Salvador bakt. Ruqia en Khyber zitten achter een naaimachine en stikken servetten. Nog andere leerlingen werken aan een laptop om een website, menukaarten en affiches te ontwerpen. De 18 leerlingen van deze OKAN-klas maken zich klaar om de deuren van hun pop-uprestaurant in de Hotelschool van Koksijde te openen. Het restaurant en het project kreeg de naam ‘Rabita, verbonden door smaak!’.

Zij krijgen de volle steun van Maud Van Hauwaert, schrijfster, zelf oud-leerling van het College Veurne en Piet Goddaer/Ozark Henry VN-zanger, en goodwill-ambassadeur, actief in de strijd tegen mensenhandel. Als meter en peter van het project dragen zij deze jonge mensen een warm hart toe.

Niet-begeleide minderjarigen

De jongeren en chefs van dienst zijn voornamelijk niet-begeleide minderjarigen tussen 12 en 18 jaar, die vanuit alle windstreken van de wereld hier in Veurne zijn neergestreken. Afghanistan, Syrië, Noord- en Zuid- Soedan, Palestina, El Salvador en Roemenië. De meesten van hen wonen in het asielcentrum Fedasil in Koksijde.

“Naast Nederlands leren, zetten hun leraren ook in op creativiteit en expressie. Op die manier proberen ze de zware rugzak die elk van hen meedraagt, vanuit hun thuisland en de tocht naar Europa, wat lichter te maken. Een ware zoektocht naar hun talenten, hun identiteit en hun intern kompas om hier in België en in het leven de weg te vinden”, aldus Dries Cloet, initiatiefnemer, begeleider en leerkracht Hotelschool Ter Duinen.

“Wat verbindt mensen meer met elkaar dan smaken en geuren, samen aan een tafel zitten en voedsel delen met elkaar?” – Dries Cloet, initiatiefnemer, begeleider en leerkracht

In het pop-uprestaurant willen de jongeren hun eigen gerechten serveren. Kabuli Palow doet dromen van hun Afghaanse moeders, of met Babaganoush en Muhamara zijn ze terug in de Syrische keuken van hun oma … “Deze jonge leerlingen hebben veel moeten achterlaten, maar de smaken, vervlochten met warme en zoete herinneringen, namen ze mee naar België. Eten als deel van hun DNA dus. Met dit eten willen zij ook een hand uitreiken. Naar een samenleving die hen misschien niet altijd goed begrijpt. Want wat verbindt mensen meer met elkaar dan smaken en geuren, samen aan een tafel zitten en voedsel delen met elkaar?”, aldus een gedreven Dries Cloet.

Eén dag open

Het pop-uprestaurant opent één dag zijn deuren, dit op vrijdag 19 januari in het restaurant Auguste in de Hotelschool van Koksijde. De plaatsen zijn beperkt, slechts 30 personen per service. Je kan reserveren voor de middaglunch om 12 uur of voor het avondservice om 18 uur.