Kinderen van Sint-Jozefschool Lombardsijde zamelen geld in voor Oekraïne

Donderdagmorgen liepen alle kinderen van de lagere afdeling Sint-Jozef Lombardsijde rondjes ten voordele van Oekraïne.

De leerlingen deden in de afgelopen dagen hun uiterste best om zich te laten sponsoren door hun ouders, familie, vrienden en sympathisanten. Ze zamelden maar liefst meer dan 600 euro in die ze nu kunnen schenken.

De kleuters lopen donderdagnamiddag op de kleine speelplaats, om hun steentje bij te dragen. Ouders en sympathisanten zijn welkom om te supporteren of mee te lopen.

“Als school zijn we enorm betrokken omdat we leerlingen hebben waarvan er familieleden wonen in Oekraïne. Er is met hen dan ook een samenwerking voor deze humanitaire actie”, verduidelijkt Charlotte Verhelle, directeur Vrije bassischool Sint-Jozef Lombardsijde

(PG)