Kinderen uit Bissegem leren eigen grenzen kennen met boek ‘Lijfje en ik’

IMLandelijk pakt uit met creatieve voorstellingen voor kinderen rond het boek ‘Lijfje en ik’. In de voorstelling leren de kinderen op een speelse manier eigen normen, waarden en grenzen kennen. Vorige week was verteller Wim Geysen te gast bij het derde kleuter van vrije kleuterschool De Tandem in Bissegem.

“Als mens – hoe klein ook – zijn wij op zoek naar onszelf, ontdekken we ons lichaam en hebben we nood aan menselijk contact”, begint Marleen van IMLandelijk. “Gaandeweg moeten we leren wat kan en wat niet kan, wat veroorloofd is en wat niet. IMLandelijk is een feitelijke vereniging die zich inzet voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. “In IM staat de I voor Incest en de M voor Misbruik”, legt Marleen uit.

De vereniging organiseert gratis en indien gewenst ook anonieme activiteiten voor lotgenoten en slachtoffers en praatgroepen. Via https://imlandelijk.weebly.com/ kan je met de vereniging in contact komen.

Prentenboek

Via een creatieve voorstelling rond het boek Lijfje en ik leren kinderen op een speelse manier hun eigen normen, waarden en grenzen kennen en worden er tools aangereikt om meer bewust te worden over ‘baas over eigen lichaam’. Met een prentenboek, vrolijke liedjes en door dialoog met de kinderen uit het publiek behandelt verteller Wim Geysen verschillende thema’s zoals bewust zijn van het eigen lichaam, wij zijn vriendjes, wat is wel en niet fijn?, neen zeggen mag en ik mag zijn wie ik ben.

Grenzen stellen

Lijfje en ik vertelt en verbeeldt het verhaal van een levenslustig kindje en haar onafscheidelijke metgezel ‘lijfje’. Samen ontdekken ze hun omringende wereld en leren ze wat fijn is en wat niet. Het vrolijke verhaal gaat over lichamelijkheid, grenzen stellen en kunnen zijn wie je bent en richt zich tot kinderen van 4 tot 7 jaar. “Dat was ook het thema van de Warmste Week eind 2021”, stelt Marleen.

Deze muzikale voorstelling werd gemaakt op vraag van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen. Het project werd bekroond met de BNP Paribas Fortis Foundation Award.

“Het is de bedoeling om te sensibiliseren. Dat geeft zelfzekerheid”, aldus nog Marleen. Vorige week was er een voorstelling in de derde kleuterklas van vrije kleuterschool De Tandem in Bissegem. “Het is de bedoeling om in zoveel mogelijk scholen te komen. Misschien kan de voorstelling zelfs aanleiding geven tot het ‘verklappen aan hun juf’ van iets wat kinderen al een hele tijd moeten verzwijgen.”

Didactische map

De leerkrachten krijgen een didactische map met een bijhorend gezelschapsspel voor de voorbereiding en de naverwerking. “Dit alles biedt handvaten in het vermijden of stoppen van grensoverschrijdend gedrag en vormt op latere leeftijd een bijkomend wapen in de strijd tegen seksueel geweld, dit alles met steun van de Koning Boudewijnstichting.”

(EDB)