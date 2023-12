“Kinderen op hun eigen niveau betrekken bij de maatschappij”: Torteltuin steunt goede doelen met Wintermarkt

Leerlingen, begeleiders en ouders van de Poperingse Freinetschool De Torteltuin steken in december de handen uit de mouwen voor het goede doel. Begin december bakten en verkochten leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar koekjes ten voordele van De Warmste Week. Op donderdag 14 december organiseren meerdere klassen een Wintermarkt. Die opbrengst gaat naar Allemaal Mensen vzw, om vluchtelingen in Duinkerke te steunen.

“In de lagere klassen van De Torteltuin vindt een paar keer per jaar een breed atelier plaats. Dat is een namiddag waarbij leerlingen in kleine groepjes iets maken of ergens naartoe gaan, onder begeleiding van ouders. Voor het eerste brede atelier van dit schooljaar werden de begeleiders van de derde jongste leerjaren geïnspireerd door de Warmste Koekenbak van Ketnet. Ze deden een oproep naar vrijwilligers en kregen hulp van maar liefst 21 ouders en grootouders. Samen met de leerlingen bakten zij op vrijdag 1 december koekjes, wafels, cake en pannenkoeken. Na schooltijd verkochten ze die samen op de speelplaats. De koekenbak bracht in totaal 360 euro op voor De Warmste Week”, zegt Inge Soenen, coördinator Freinetschool De Torteltuin Poperinge.

Eigen inbreng

“De brede ateliers zijn een vaste waarde in onze school. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn en een eigen inbreng hebben. Voor zowel leerlingen, begeleiders als ouders is die wisselwerking verrijkend. De koekenbak is een mooi voorbeeld van zo’n geslaagde samenwerking. De wintermarkt in De Torteltuin op donderdag 14 december komt er op initiatief van de leerlingen van het vijfde leerjaar.”

“We vinden het belangrijk dat kinderen op hun eigen niveau betrokken zijn bij de maatschappij en dat ze zelf het voortouw nemen bij deze acties – coördinator Inge Soenen

“Vorig jaar was er een eerste editie, onder leiding van de zesdes. Er zijn klassen van de lagere school die in ateliers onder andere wenskaarten, schuddebollen, sleutelhangers en nieuwjaarswafels maken. Het kleuterhuis zorgt voor popcorn en warme chocolademelk, aldus coördinator Inge.

Taal- en rekenles in thema

“De kinderen kozen, net als vorig jaar, voor een goed doel: dit jaar de lokale vrijwilligers van Allemaal Mensen vzw die hulp bieden aan vluchtelingen in Duinkerke. We vinden het belangrijk dat kinderen op hun eigen niveau betrokken zijn bij de maatschappij en dat ze zelf het voortouw nemen bij deze acties. Ook de koekenbak in het jongste lager werd goed gekaderd. We praten over het thema en laten hen zoveel mogelijk zelf doen. Het eerste leerjaar leert nu bijvoorbeeld zinnen schrijven en maakte de affiches voor de koekenbak. De kinderen gaan ook zelf reclame maken in de andere klassen. In alle leerjaren worden de acties ook meegenomen in de rekenles; hoeveel kosten heb je gemaakt, hoeveel heb je verdiend en wat blijft er over? Dat noemen we hier levend rekenen”, legt coördinator Inge uit. “Wij kijken uit naar een warme portie gezelligheid op de Wintermarkt op donderdag 14 december vanaf 16 uur op de speelplaats van De Torteltuin.”