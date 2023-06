In Onze Ark in Woesten kan jong en oud zich voortaan uitleven in de gloednieuwe buitenkeuken op de speelplaats van de school.

De juffen uit de eerste kleuterklas en het eerste leerjaar ontwierpen deze buitenkeuken. Ze werden bijgestaan door hun echtgenoten en door de papa van een leerlinge. De buitenkeuken werd naast de zandbak neergepoot. We zien de leerlingen van het eerste kleuter en het eerste leerjaar voor de gloednieuwe buitenkeuken.