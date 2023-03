Kinderen met speciale noden beter geholpen: Oostende zet drie coaches in om begeleiders te helpen

In stedelijke initiatieven voor kinderen zullen die jongeren met speciale noden in Oostende voortaan beter opgevangen worden. De begeleiders zullen gecoacht worden door drie inclusiecoaches van Inspirant aan Zee.

“Inclusieve opvang betekent dat we kinderen met een beperking, speciale noden, of behoefte aan meer aandacht een plaats geven in de gewone opvang”, zegt schepen Silke Beirens, bevoegd voor kinderopvang. Vroeger was er nog een aparte werking bij bijvoorbeeld de speelpleinwerking, maar daar wordt van af gestapt. “De kinderen zijn niet steeds gewoon om in een grote groep te functioneren en onze begeleiders weten ook niet steeds hoe ze dat het best opvangen.” De nieuwe aanpak zal ervoor zorgen dat de begeleiders beter weten hoe ze moeten omgaan met kinderen met een fysieke of mentale beperking of kinderen die problemen hebben met aandacht. De aanpak blijft trouwens niet beperkt door de Buitenschoolse Kinderopvang waar vorig jaar 132 kinderen met specifieke noden werden opgevangen : ook de diensten Kinderopvang en jeugd, die de speelpleinwerking organiseert, zullen meewerken waardoor ook die begeleiders de coaching krijgen.

Drie coaches

“Vroeger heetten we VOC De Rozenkrans. Onze uitvalsbasis in Oostende is al 12 jaar de school voor buitengewoon onderwijs in de Clivialaan, maar we zijn onafhankelijk”, zegt directeur Anja Deceuninck van Inspirant aan Zee. “We zijn er voor kinderen met een beperking of vermoeden daarvan tussen 2,5 en 21 jaar. We kregen van Vlaanderen goedkeuring om in Oostende ons project Blinc! op te zetten. Drie mensen worden inclusiecoach en die zullen samen met de verschillende opvanginitiatieven zullen samenwerken. Op de werkvloer bij de crèches, de buitenschoolse kinderopvang en speelpleinwerking PleZAND. Ze zullen de moni’s en begeleiders coaches, steunen en versterken. Wij bieden expertise en zoeken met hen hoe ze moeilijke situaties aanpakken zoals bijvoorbeeld bij kinderen die blokkeren of snel overprikkeld geraken.” De begeleiders gaan de komende weken aan de slag; met de paasvakantie gaan ze aan de slag en tegen mei worden de eerste ondersteuningsmomenten gepland.