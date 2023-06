Kinderen De Leerplaneet zamelen 692 kilogram dopjes in voor Vrienden der Blinden

Een jaar lang hebben de kinderen van de gemeentelijke basisschool De Leerplaneet in Adinkerke dopjes ingezameld voor het opleidingscentrum Vrienden der Blinden. Die inspanningen hebben geloond.

“Vorig jaar deden we een gelijkaardige actie”, vertelt leerkracht Julie Dumon. “We vinden het belangrijk dat kinderen zich op jonge leeftijd leren inzetten voor het goede doel. Bij Vrienden der Blinden in Koksijde leiden ze honden op voor slechtzienden of blinden. De dopjesactie is voor hen één manier om geld in te zamelen en dat steunen we graag.”

De kinderen moedigden hun ouders en familie aan om de dopjes van frisdranken of wasmiddel niet bij het afval te dumpen. Die oproep viel niet in dovemansoren want de school zamelde 692 kilogram in. (GUS)