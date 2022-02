‘Kids on the job’ laat jongeren kennismaken met droomberoep in Hooglede

Op dinsdag 1, woensdag 2 en donderdag 3 maart organiseren drie studenten van Vives Hogeschool het project ‘Kids on the job’, samen met de gemeente en Huis van het Kind. Drie dagen lang kunnen kinderen en jongeren van 10 tot 15 jaar proeven van hun droomberoep. De studenten bedachten het project voor hun bachelorproef.

“Via een enquête bij de doelgroep hebben we bepaald welke beroepen aan bod komen. Op basis van hun interesses kunnen we tijdens de driedaagse zes expedities aanbieden. Alle kinderen en jongeren tussen de 10 en 15 jaar die woonachtig zijn in Hooglede en omstreken kunnen zich inschrijven voor een of meerdere van de zes expedities. Er is dus zeker geen verplichting om zich voor de volledige driedaagse in te schrijven”, klinkt het bij de gemeente.

“Zo kunnen de ingeschreven jongeren kennis aken met de zorg voor dieren tijdens de expeditie Kids with animals. De studenten aan de opleiding dierenzorg gaan met kinderen aan de slag in Hoeve ter Kerst. Deze boeiende dag wordt afgesloten bij dierenarts Chantal Declercq en de Caprinehoeve.

Fashionista’s

De workshop Kids taking Care neemt hen mee naar de Boomgaard of het kinderdagverblijf ‘t Prutske waar het mee helpen verzorgen van peuters en kleuters centraal staat. Kids Cuisine neemt je dan weer mee naar Meme Marie en de Oude Melkerij waar het koken en opdienen centraal staan. Ook fashionista’s komen aan hun trekken tijdens een workshop met bezoek aan kapper Ronny, een make-upartist en een workshop acteren door Astrid Sercu.

Pilootgemeente

“Onze gemeente Hooglede is de pilootgemeente voor dit nieuwe project van Vives Livelab en wordt bij succes volgend jaar in andere steden en gemeentes uitgerold. Naast de studenten uit het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde staan drie studenten eventmanager in voor de praktische organisatie”, klinkt het.

(EVG/LV)