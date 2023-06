Keukenpieten Spermalie gaan met pensioen

Praktijkleraren Patrick Lust en Luc Van der Linden roeren binnenkort niet langer in de potten van Hotel- en Toerismeschool Spermalie. Heel wat koks hebben de voorbije 35 jaar de knepen van het vak geleerd van deze ervaren keukenpieten, maar vanaf 1 september zeggen ze het onderwijs vaarwel.

Beide jonge zestigers zaten in hun jeugdjaren op de schoolbanken van de hotelschool in Koksijde. “Nadat ik afgestudeerd was, heb ik in verschillende gerenommeerde zaken in binnen- en buitenland gewerkt”, vertelt Oost-Vlaming Luc Van der Linden.

“Een heel leerrijke periode, maar veel vrije tijd had ik niet. Eerder toevallig kwam ik als lesgever in het avondonderwijs terecht en zo belandde ik in Spermalie. Ik moest zelfs een ingangsexamen afleggen vooraleer ik aangenomen werd door toenmalig directeur Daniel Denys.”

Koksijdenaar Patrick Lust werkte eerst een vijftal jaar in de Amerikaanse ambassade in Den Haag voor hij in Spermalie belandde. “Ik moest mijn kennis niet bewijzen om aanvaard te worden”, lacht hij.

“Het waren andere tijden toen we hier beiden aan de slag gingen. Nieuwe producten en innoverende kooktechnieken deden sindsdien hun intrede, maar we kregen telkens meer dan voldoende kansen om ons bij te scholen. Ikzelf heb altijd graag lesgegeven aan jonge leerlingen. Ik ben eerder een vaderfiguur, terwijl Luc als kok in Hoeve Cortvriendt een echte chef is.”

Streng

“Ik besef dat ik vaak heel streng was voor mijn leerlingen”, geeft Luc Van der Linden eerlijk toe. “In Hoeve Cortvriendt moeten de gerechten top zijn, want wie er komt eten, betaalt immers voor wat op zijn bord komt.”

Beide leraren glunderen wanneer ze vertellen over de mooie momenten in hun onderwijscarrière. “Dankzij onze job hebben we een stuk van de wereld gezien. We hebben gekookt in Djerba, Mexico en Finland, maar het huwelijk van Filip en Mathilde is zonder enige twijfel voor beiden het hoogtepunt van onze loopbaan. Alle bereidingen moesten perfect zijn en de aanwezigheid van pers en televisie was overweldigend”, herinnert Patrick Lust zich nog levendig.

“Ik zal de collega’s en de leerlingen missen”, vult Luc Van der Linden aan. “Ik denk met heel veel plezier terug aan de jaren dat ik in Spermalie werkte. Indien nodig wil ik nog wel eens inspringen als een praktijkleraar ziek is.” Patrick Lust wil dat gerust ook doen, maar zijn voorkeur gaat uit naar koken voor vrienden. “Grote toekomstplannen heb ik niet. Ik wil nu vooral wat meer tijd vrijmaken om mijn mama te helpen in haar strandwinkeltje.”

