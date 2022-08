Kersverse juf Yara start op 1 september in de Gemeenteschool Het Wijsternest in Ingooigem

Op 1 september zal Yara Van Den Heede starten in de Gemeenteschool Het Wijsternest in Ingooigem. Zij zal erin vliegen om mee de opstart te doen van het eerste leerjaar om dan de klas volledig over te nemen als de huidige juf, Sarah, in bevallingsverlof gaat.

Kan je je even voorstellen?

“Ik ben Yara Van Den Heede. Ik ben geboren in Waregem en woon in Ingooigem in de Heirbaan. Ik ben 22 jaar en ben de dochter van An Van Houtte die bij Familiehulp in Anzegem werkt en Willy Van Den Heede die in het bedrijf Lysair in Wielsbeke als lasser werkt. Ik ben de oudste van drie en heb een broer Rune (20) en een zus Rona (18).”

“Na drie jaar studeren en stage lopen, sta ik nu te popelen om de opgedane kennis en ervaring in de praktijk toe te passen. Al vrij snel ontdekte ik dat ik iets met kinderen wilde doen. Het contact met kinderen, de dynamiek, de onvoorspelbaarheid van een schooldag en het overbrengen van kennis en vaardigheden is wat mij aantrekt in het onderwijs. Mijn ouders hebben beide geen link met een job in het onderwijs, maar dit hield mij niet tegen om hier toch voor te gaan.”

Ben je actief in de jeugdbeweging?

“Van kinds af zit ik in de Chiro Zie Zo Zon van Anzegem. Ik beleefde er heel wat leuke zondagnamiddagen en amuseerde mij rot op kamp. Ik ben hier ook vier jaar actief geweest in de leiding, waarvan één jaar hoofdleiding. Door deze ervaringen was ik er nog meer van overtuigd dat ik iets met kinderen wilde doen. De combinatie leidster en beginnende leerkracht leek mij niet zo ideaal. Als ik iets doe, wil ik mij daar dan ook honderd procent kunnen voor inzetten. Doordat ik er niet zeker van was of ik beide zaken ging kunnen volhouden, heb ik beslist om te stoppen als leidster in de Chiro. Ik heb heel wat dingen geleerd tijdens mijn periode als leidster in de Chiro die zeker nog van pas zullen komen in mijn carrière als leerkracht.”

Wat typeert jou?

“Ik ben een rustige persoon, flexibel en een echte teamspeler waardoor ik goed in elk team pas. Verantwoordelijkheidsgevoel en respect zijn andere competenties die mij kenmerken en ik sta open voor veel nieuwe dingen.”

Hoe sta je tegenover jonge kinderen?

“Ieder kind is uniek. Ze zijn jong en hebben nog alle kansen om te groeien op verschillende gebieden. Ze leren heel veel dingen op jonge leeftijd, ook fouten maken hoort hierbij. Het is juist uit het maken van fouten dat ze nog meer zullen bijleren. Ik vind het belangrijk om een gepaste ondersteuning te bieden aan elk kind en word er gelukkig van als ik zie dat ik kinderen iets kan bij brengen.”

Vanaf 1 september doe je mee de opstart in het eerste leerjaar? Kan je daar wat meer over vertellen?

“Ik vind dit een goede leerkans. Ik kan hier volgens mij veel ervaring op doen. Alles is voor mij ook wat nieuw, want het is de eerste keer dat ik de start van een schooljaar als leerkracht meemaak. Het stelt me gerust dat ik kan ondersteunen en helpen waar nodig en ben blij dat ik kan doen wat ik graag doe.”

Daarna doe je de vervanging van Sarah die in bevallingsverlof gaat. Dus je start met een interim. Ben je blij dat je zo kan starten. Wat hoop je op langere termijn?

“Ik ben blij met de kans en het vertrouwen die directeur Veerle Veys mij geeft. Ik wil deze kans dan ook met beide hand grijpen. Het stelt mij vooral gerust dat ik de school en juf Sarah al ken, aangezien ik hier vorig jaar stage liep. Ik ben dus zeker wel tevreden met hoe mijn carrière als leerkracht start. Op lange termijn hoop ik natuurlijk wel ergens vast te kunnen werken. Ik denk dat iedere startende leerkracht hier wel naar verlangt. In het beste geval is dit in deze school, maar dit kan gerust ook ergens anders. Ik zie wel wat de toekomst mij brengt en wat er op mijn pad komt. Maar zoals ik eerder al zei, ik vind dit een zeer mooie leerkans en hoop hier veel ervaring op te kunnen doen.”

Koos je bewust voor deze school?

“In het laatste jaar van mijn opleiding liep ik stage in de Gemeenteschool van Ingooigem. Dit was ook in het eerste leerjaar bij juf Sarah. Ik heb mij hier altijd welkom gevoeld en ging met een goed gevoel naar mijn stage. Toen Veerle mij opbelde heb ik geen moment getwijfeld. Ik ken de school en de mensen die er werken en weet hoe het eraan toe gaat. Ik denk dat dit zeker positieve punten zijn als je als beginnende leerkracht ergens van start gaat. De school is ook dichtbij mijn woonplaats, dus dat is zeker ook mooi meegenomen. “