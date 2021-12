Kersvers directeur VTI Miek Kemel (41) maakt balans op: “Ik kom elke dag met veel plezier naar het werk”

Over enkele weken vindt de officiële opening plaats van het gloednieuwe gebouwencomplex van het VTI aan de Vaartdijkstraat. Voor algemeen directeur Miek Kemel (41) zijn het bijzonder drukke tijden. De dynamische Oostendse economiste nam pas enkele maanden geleden het roer over van Jos Loridan, binnenkort wordt ze ook nog algemeen directeur van de scholengroep SKOBO.

“Het waren ontzettend drukke, maar leerrijke maanden. Ik ben in een zeer grote organisatie terechtgekomen waardoor het jammer genoeg onmogelijk was om met iedereen kennis te maken. De samenwerking met de raad van bestuur is uitstekend, wat ik belangrijk vind. Het is een bestuursorgaan dat vooruit kijkt en heel dynamisch is. Ik voel me zowel door de personeelsleden als door de leden van de raad van bestuur gesteund in wat ik onderneem voor de verschillende scholen.”

De nieuwe algemeen directeur van het VTI Brugge is een ondernemende dame die geen uitdagingen schuwt. “In het nieuwe gebouwencomplex willen we onze nieuwe visie op lesgeven zo snel mogelijk in de praktijk omzetten. Klaslokalen worden leerpleinen en de banden met de bedrijfswereld willen we via verschillende vormen van duaal leren sterk aanhalen. Mijn grootste uitdaging is het vervangen van een grote groep ervaren (praktijk)leraren die over enkele jaren met pensioen gaan. Het wordt niet gemakkelijk om technisch geschoolde mensen te vinden met een grote passie voor onderwijs.”

Overgangsjaar

Uiteraard zal Miek Kemel ook heel wat tijd en energie steken in de scholengroep die ze binnenkort onder haar hoede krijgt. “De algemene leiding van scholengroep SKOBO met zo’n grote diversiteit aan scholen overnemen, is geen sinecure. Gelukkig blijft mijn voorganger Jos Loridan me assisteren tijdens een overgangsjaar. Op onze werktafel liggen enkele belangrijke projecten die we binnenkort opstarten. Zo wordt in het LTI Oedelem, de school waar ik twee jaar directeur was, gestart met de bouw van een nieuw school- en bedrijfsgebouw. Daarnaast zal de raad van bestuur binnenkort nog een groot project aankondigen. Mijn eerste maanden als algemeen directeur ervaar ik als heel positief. Ik kom echt met heel veel plezier werken”, besluit Miek. (PDC)