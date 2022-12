Kerk van Geluveld beschikbaar voor studenten tijdens blokperiode

Tijdens de blokperiode kunnen studenten van Groot-Zonnebeke terecht in de kerk van Geluveld.

Vanaf woensdag 7 december kunnen studenten terecht in de kerk van Geluveld om samen te studeren. Vanaf die datum tot en met 18 december is de kerk open vanaf 12 tot 22 uur om te studeren. Van 19 december tot 29 januari is de kerk open vanaf 8 tot 22 uur. Dit ook tijdens het weekend. “Bij een uitvaart worden de studenten de donderdag voor het weekend gewaarschuwd dat het op de dag van de uitvaart niet mogelijk is om te studeren. De dag ervoor zetten de studenten alles mooi aan de kant. Bij heropstart moeten tafels en stoelen terug worden geplaatst”, aldus schepen van jeugd Koen Meersseman.

“Op dagen van een huwelijk of doop is het niet mogelijk om te studeren. Ook hier worden de tafels en stoelen de dag waarop een huwelijk of doop is ingepland dan is het niet mogelijk om te studeren. Ook hier worden de tafels en stoelen de dag ervoor net opgeruimd en teruggeplaatst wanneer er opnieuw kan worden gestudeerd. Probeer het eten in de kerk zoveel mogelijk te vermijden. Dit voor netheid en hygiëne.”

“Inschrijven is verplicht en kan enkel via mijn.zonnebeke.net. Wanneer een dag volzet is dan kunnen wij geen extra plaatsen voorzien. Het kan enkel voor volle dagen. Je bent niet verplicht om de volledige dag te blijven. Een dag kan je niet delen met iemand ander. We evalueren HardBlok iedere week. Wanneer we zien dat er geen opvolging is van de afspraken en regels dan gaan we over tot het annuleren van het project”, aldus de schepen. (NVZ)