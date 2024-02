Katrien Demuijnck verlaat scholengroep De Kollebloeme: “Het lerarentekort de laatste jaren was lastig”

Na een carrière van meer dan veertig jaar in het onderwijs, waarvan de laatste negen jaar als coördinerend directeur van scholengemeenschap De Kollebloeme, gaat Katrien Demuijnck (62) met pensioen. In de vrije basisschool van Sint-Juliaan werd ze enthousiast uitgezwaaid door (oud-)collega’s. “Vooral de vriendschappen zal ik missen”, zegt Ieperlinge.

Katrien Demuijnck (62) uit Ieper is getrouwd met diaken Bart Lefever en mama van Anneleen, Wouter, Marlies en Bram. Er zijn ook al drie kleinkinderen: Elise, Gilles en Kamiel. En er is nog een vierde kleinkindje op komst. Katrien was achttien jaar directeur van VBS De Biesweide in Beselare voor ze negen jaar coördinerend directeur werd van scholengemeenschap De Kollebloem. Die omvat de vrije basisscholen van Langemark en Zonnebeke: VBS Langemark, VBS De Ooievaar, VBS Madonna-Sint-Juliaan, VBS De Wijzer en VBS De Biesweide.

Organisch gegroeid

“Toen ik directeur was van VBS De Biesweide had ik al een stuk een coördinerende functie binnen de scholengroep, maar de functie van coördinerend directeur was toen nog niet uitgevonden”, vertelt Katrien. “Toen die functie er toch kwam in 2015 heb ik de stap gezet, voornamelijk omdat ik dat werk al voor een stuk deed. Zo ben ik eigenlijk organisch in die job gegroeid.”

“Het was heel boeiend, een echte uitdaging en helemaal anders dan het pedagogische”

Als coördinerend directeur zette Katrien vooral haar schouders onder de administratieve ondersteuning van de scholing. “Dat ging dan vooral om het personeelsbeleid: opvolgen van de contracten, aanwerven van leerkrachten, evaluatie… maar ook zaken rond preventie en raamcontracten. Kortom, zowat alles wat niet pedagogisch is, komt op het bureau van de coördinerend directeur terecht.”

Op de vraag of ze het een leuke job vond, antwoordt ze volmondig ja. “Het was heel boeiend, een echte uitdaging en helemaal anders dan het pedagogische. Het vergt vrij veel technisch wiskundig inzicht, en dat is wel iets dat mij ligt. Bijvoorbeeld: de planning zo maken dat de leerkrachten over de scholen heen een voltijds lessenrooster hebben. Dat vond ik wel altijd een boeiende uitdaging.”

Lerarentekort

Al was het ook niet altijd gemakkelijk. “Het moeilijke is dat de richtlijnen rond de wetgeving vaak maar verschijnen als de wetgeving al een jaar in voege is. En dan moet je opletten om geen fouten te maken. Wat ik ook vervelend vond, is dat men op televisie voortdurend nieuwe zaken vertelt die niet teruggekoppeld worden naar het werkveld. Zo vertelde de minister onlangs dat er flexi-jobs mogelijk zijn in het onderwijs, maar wij hebben daar geen enkele richtlijn rond gekregen. Dan komen mensen vragen of ze daaraan kunnen meewerken, maar moet je hen het antwoord schuldig blijven.”

“Ook het gebrek aan leerkrachten de laatste jaren was heel lastig, maar viel goed mee in onze scholen. We hebben praktisch altijd alles volledig kunnen invullen. Hoe? Door heel lang te zoeken en vol te houden.”

Verrassingsfeest

Op haar laatste werkdag op woensdag 31 januari verrasten de collega’s Katrien door haar te laten oppikken in een Rolls Royce, die haar vervolgens naar VBS Sint-Juliaan bracht voor een afscheidsfeest. “Dat had ik niet meer verwacht, maar heel leuk natuurlijk”, glimlacht Katrien. “Wat ik het meest zal missen? Een aantal persoonlijke contacten, alhoewel je dat niet hoeft te missen. Ik hoop dat er toch heel wat vriendschappen die doorheen de jaren zijn ontstaan kunnen blijven duren.”

“Bang van het zwarte gat ben ik niet. We hebben vier kinderen en ik denk dat we heel wat kunnen helpen met kleinkinderen of om iets op te knappen in huis. Mijn man gaat over een maand ook met pensioen en dat opent heel wat mogelijkheden om samen eens alles te doen waar we nog geen tijd voor hadden.”

Opvolger

Xavier Vansteenkiste (39) volgt Katrien op vanaf 1 februari, nadat hij net als Katrien 8,5 jaar directeur was van De Biesweide. “Ik koos voor deze uitdaging omdat je werkveld nog breder wordt. In plaats van één school kun je nu werken over scholen heen. Je komt ook in contact met andere netwerken en ik vind dat wel interessant om nieuwe mensen te leren kennen, maar ook nieuwe materie zoals personeelswetgeving in dit geval. Dat is wel iets dat ik graag doe”, zegt Xavier.