Katholiek Leersteuncentrum West-Vlaanderen Zuid officieel geopend in Harelbeke

De officiële inhuldiging van het Katholiek Leersteuncentrum West-Vlaanderen Zuid is een feit. Het leersteuncentrum krijgt ruimte in het oude Augustinessenklooster in Harelbeke.

Sinds 1 september 2023 is het leersteundecreet van toepassing in Vlaanderen. Enkele jaren geleden stopte An Vanooteghem in de Vrije Centrumschool in Marke en stapte ze in het ondersteuningsnetwerk. “Ondertussen is het leersteundecreet goed ingevoerd en maakten we met ons ondersteuningsnetwerk de omschakeling naar een leersteuncentrum”, zegt An Vanooteghem die er vorig jaar in mei aangesteld werd als directeur.

Ondersteuning

De coördinatoren zijn Mieke Darras, Liesbeth Desmyter, Jeannot Vanhaecke en Nele D’hont. “Met 130 leerondersteuners bieden we leersteun aan leerlingen, leerkrachten en schoolteams in de ruime regio: Kortrijk, Menen, Waregem, Roeselare, Izegem en Tielt. Op die manier zorgen we ervoor dat leerlingen school kunnen lopen in een gewone school en niet hoeven over te stappen naar het buitengewoon onderwijs. Dat decreet ondersteunt het recht voor kinderen om naar school te gaan in het gewoon onderwijs, ondanks extra noden en ondersteuningsbehoeften”, aldus An. “Kinderen en jongeren worden op die manier niet meer rechtstreeks doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. Onze leerondersteuners gaan actief aan de slag met de leerlingen die extra noden hebben om op een volwaardige manier school te lopen in een gewone school. Samen met scholen bouwen we zo aan meer inclusie.”

De inhuldiging ging gepaard met een academische zitting en een rondleiding in de nieuwe locatie. Het leercentrum is actief in het kleuter, lager en secundair onderwijs en helpt ondertussen al 1.500 leerlingen uit scholen in de regio rond Kortrijk, Menen, Waregem, Roeselare, Izegem en Tielt.