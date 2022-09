Kathleen is nieuwe directrice VBS Leiebloem

Kathleen Van Hemelrijck is de nieuwe directrice van vrije basisschool Leiebloem. Na 28 jaar komt een einde aan het bewind van Rudy Haerens. Zijn opvolgster woont al jaren in Bachte-Maria-Leerne, maar was tot vorig jaar directrice in het Brusselse. “Met het openbaar vervoer was dat twee uur op en af, nu kan ik met de fiets naar het werk: een grote verademing”, aldus de kersverse directrice.

Kathleen Van Hemelrijck verdiende haar sporen in een basisschool in Oudergem, een Brusselse gemeente. “Daar was ik eerst kleuterleidster, later gaf ik les aan het eerste en tweede leerjaar en uiteindelijk ben ik er acht jaar directrice geweest”, vertelt Van Hemelrijck. “Al die jaren was het inderdaad een hele afstand om te overbruggen, maar het onderwijs is altijd al mijn passie geweest en ik hield van de diversiteit van Brussel. Toch begon de afstand op de duur te wegen. Met het openbaar vervoer was ik twee uur onderweg, met de auto is de reistijd compleet onvoorspelbaar. Daarom keek ik stilaan uit naar iets dichter bij huis en Machelen was een erg mooie kans. Ik kende Machelen eigenlijk niet, ook al woon ik hier niet zo ver van. Onze fietstochtjes gingen altijd de verkeerde richting uit”, lacht Van Hemelrijck. “Net daarom was het dorp een heel fijne ontdekking. Ik heb al wat informeel kennisgemaakt met mijn nieuwe collega’s en die gaven me met plezier een rondleiding in Machelen. Ik ben zeer goed ontvangen.”

Overdracht

16 augustus was Kathleens eerste dag in Leiebloem. Afscheidnemend directeur Rudy kon haar zo nog de nodige info geven. “Het klikte meteen met Rudy. Mijn ervaring als directrice is een pluspunt, maar ik ben blij dat ik op praktisch vlak nog een overdracht heb gekregen. Ik wil ook zeker zijn verwezenlijkingen op de school behouden, het is niet de bedoeling dat ik hier alles kom omverwerpen. Persoonlijk leg ik de lat wel graag hoog, zowel voor leerlingen, leerkrachten als mezelf. Ik werk al 30 jaar in het onderwijs en de lat is niet zozeer verlaagd, maar we moeten mee blijven met veranderingen in de maatschappij.” De directrice mag alvast tevreden zijn dat het lerarentekort zich in Machelen voorlopig niet laat voelen. “Dankzij Rudy en de scholengemeenschap is alles in orde voor het nieuwe schooljaar. Ik ben ook van plan om met elke klas iets te doen doorheen het jaar. De leerlingen mogen zelf kiezen wat: een picknick, een spelletje of gewoon een wandeling, maar zo kunnen we eens kennismaken. Ik kijk ook al uit naar een teambuilding met de leerkrachten.” (JF)