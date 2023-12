Katelijne Provost is vrouw achter pagina ‘200 jaar Sint-Jozefsschool’: “Af en toe verborgen schatten”

Het huidige schooljaar is een feestjaar voor basisschool Sint-Jozef in Ieper. Ze vieren hun 200-jarig bestaan en tellen van 1 september tot en met 19 maart 2024 200 dagen lang af op Facebook. Katelijne Provost (39) zorgt ervoor dat er een dagelijkse update komt op de pagina.

Twee eeuwen Sint-Jozefsschool, dat wordt binnenkort dus gevierd in de Meenseweg. Er werd hiervoor een werkgroep opgericht bestaande. Uit een van de brainstormsessies berekende voormalig directeur en lid van de werkgroep Guido Lazeure dat de periode van 1 september 2023 tot 19 maart 2024 (het feest van Sint-Jozef) precies 200 dagen is. Zo koos de werkgroep ervoor om via Facebook elke dag 200 dagen lang iets te posten uit de voorbije 200 jaar. “Het is een gevarieerd aanbod van items, weetjes, klasfoto’s, filmpjes, affiches, enzovoort”, vertelt Katelijne Provost (39), die zich over deze pagina ontfermt. “Van de werkgroep ben ik het meest bevlogen met Facebook en dus nam ik deze taak op mij.”

Over halfweg

“Intussen zijn we net over halverwege, het gaat snel. Het voordeel is dat je een aantal berichten kan inplannen, waardoor je niet elke dag moet klaarzitten aan je scherm. We doken de voorbije maanden in de archieven en scanden verschillende zaken in. Je vindt toch wel af en toe verborgen schatten, zoals registratiedocumenten en handgeschreven rapporten. Het is ongelofelijk hoe alles doorheen de jaren geëvolueerd is. Via een Google Drive verzamelen we alle info en we zorgen voor een goede spreiding. We zijn trouwens nog altijd op zoek naar originele items om onze 200 dagen te kunnen overbruggen. Mensen mogen zich hiervoor zeker nog aanmelden.”

Katelijne zit nu een vijftal jaar in de ouderraad. Haar kinderen Kobe en Jana zitten respectievelijk in het tweede leerjaar en derde kleuter. “Eerst was ik drie jaar secretaris, nu ben ik ondervoorzitter. Onlangs was er nog ons jaarlijks eetfestijn Sint-Jozef Smult. Met de opbrengst van het eetfestijn en van andere activiteiten konden we 10.000 euro investeren in nieuwe iPads aan voor de leerlingen. De climax van dit feestjaar is in maart. Op 19 maart is er een groot feest op school en op 23 maart een oud-leerlingendag”, besluit Katelijne, die beroepshalve bij het ACV werkt.

Meer info: 200jaarsintjozefsschoolieper@gmail.com. Volg 200 jaar Sint-Jozefsschool Ieper op Facebook.