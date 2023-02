Karel Van Parys volgt Greet Onghenae op als nieuwe adjunct-directeur: “Dit voelt zowaar als thuiskomen”

Dinsdag 31 januari werd in het Sint-Lodewijkscollege in Brugge op een feestelijke manier adjunct-directeur Greet Onghenae (63) uitgezwaaid. Eén dag later ging ze, na een loopbaan van ruim 40 jaar in het onderwijs, op pensioen. Ze wordt opgevolgd door Karel Van Parys (41).

Greet Onghenae stond 27 jaar voor de klas als lerares biologie-wiskunde en was daarna 13 jaar adjunct-directeur. In deze functie was ze verantwoordelijk voor de pedagogische aangelegenheden. “Toen ik lid werd van het directieteam wist ik eigenlijk niet goed waaraan ik begon. Het was afwachten wat op me af zou komen. Mijn opdracht was boeiend en heel afwisselend. Van het opmaken van de lessenroosters tijdens de vakantie tot het opvolgen van nieuwe pedagogische inzichten en onderwijsvernieuwingen. Eigenlijk hielp ik samen met de leraren mee aan het creëren van een voedingsbodem voor maximale leerwinst voor de leerlingen.”

“Ik verlaat deze school met een goed en tevreden gevoel. Het Sint-Lodewijkscollege is een warm nest met heel gedreven mensen die de lat voor zichzelf en de leerlingen hoog leggen, maar ook heel zorgzaam met elkaar omgaan.”

“De drang om weer aan de slag te gaan in deze school, was groot”

Het directieteam verwelkomt vanaf 1 februari Karel van Parys als de opvolger van Greet Onghenae. “Hij was 18 jaar leraar wiskunde in het college, maar was de voorbije twee jaar adjunct-directeur bij de dienst Industrie van de Brandweer Brussel.

“De overstap naar een leidende functie buiten het onderwijs heb ik als lid van de vrijwillige brandweer van Aalter heel bewust gezet. Ik heb hierdoor kunnen proeven van het adjunct-directeurschap, maar de laatste tijd was de drang om weer aan de slag te gaan in deze school groot. Ik heb hier altijd met heel veel voldoening en plezier lesgegeven. Mijn terugkeer voelt als thuiskomen. Ik kijk er echt naar uit om een monument van deze school op te volgen.”

Sterk team

De andere leden van het directieteam van het Sint-Lodewijkscollege zijn blij met de komst van Karel Van Parys. “We zijn een bruisende en vernieuwende school en ik twijfel er niet aan dat het profiel van Karel perfect beantwoordt aan het DNA van onze school”, aldus directeur Bert Vandenberghe.

“Hij komt terecht in een sterk team en we zullen hem zo goed mogelijk steunen en begeleiden. Uiteraard zullen we Greet missen, maar we gunnen haar een deugddoend pensioen. Naar ik vernam heeft ze absoluut geen schrik van het beruchte zwarte gat”, aldus de directeur.

“Ik heb nu eindelijk ruimte in mijn agenda voor alles waarvoor ik tot op heden geen tijd had”, vult de afscheidnemende adjunct-directeur aan. “Ik kreeg trouwens heel wat tips van collega’s om me de komende jaren niet te vervelen”, glimlacht Greet Onghenae.

(Philippe Decruynaere)