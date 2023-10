Kappersstudenten van Sint-Jozefsinstituut in Tielt lanceren ‘Kwaffé Rosé’: “Eerste stappen als zelfstandige ervaren”

Veertien leerlingen van het zevende jaar haarstilist van het Sint-Jozefsinstituut in Tielt zijn met een eigen kapsalon gestart onder de naam ‘Kwaffé Rosé’. Vanaf 18 oktober kan iedereen bij de dames terecht voor een nieuwe coupe.

Naar jaarlijkse traditie ronden de laatstejaarsstudenten hun opleiding af met een eigen mini-onderneming, waarbij ze hun kennis in de praktijk brengen. “We krijgen heel wat autonomie en gaan de uitdaging aan om in teamverband het salon uit te bouwen tot een goed draaiende en succesvolle zaak”, aldus de studentes. “We hopen te kunnen groeien in ons vak en met Kwaffé Rosé ervaren we de eerste stappen als zelfstandige.”

De naam van de onderneming is niet toevallig ‘Kwaffé Rosé’. “Zowel in onze outfits als in het interieur kan je ‘a touch of pink’ terugvinden. Door de combinatie van zachtroze, zwart en beige trachten we een knusse doch chique stijl neer te zetten en uit te stralen. Tegelijk willen we inzetten op de nieuwste kleurentrends en snittechnieken. Voor haarkleuringen bieden we Joico aan, terwijl de shampoos en afwerkingsproducten van Moroccanoil komen. Die laatste producten geven heel veel glans aan het haar, met een luxueuze geur die blijft nazinderen.”

Luxe en rust

Ook voor de setting is veel aandacht. “We zetten in op luxe en rust”, klinkt het. “Dankzij het concept, de inrichting, de uniformen, de keuze van kwaliteitsvolle producten én ons persoonlijk advies willen we elke klant laten baden in een rustgevende sfeer waarbij we verzekeren dat iedereen op dezelfde elegante behandeling kan rekenen.”

Kwaffé Rosé wordt gerund door Hanne Devoldere, Morgane Vanherweghe, Alanis Baert, Yllka Selmani, Faye Batsleer, Renee Boelens, Justine Van Robaeys, Norah Vancompernolle, Liesel Debruyne, Maiti Van Daele, Laura Devolder, Shania Vroman, Demi Van De Velde en Kona Decoene. (SV)