“Kapel wordt een polyvalent gebouw”: Scholengroep Sint-Rembert heeft vanaf september extra troef

De ingrijpende verbouwingen aan de grote neogotische kapel van de Scholengroep Sint-Rembert schieten goed op. Zelfs in die mate dat het vernieuwde gebouw tegen begin september al gebruiksklaar zal zijn. Meteen een extra troef voor vooral de middenschool, die zich met haar speelplaatsen en leslokalen omheen de kapel bevindt.

“Het complex uit het einde van de 19de eeuw zal gewoon de naam kapel behouden, al wordt het een polyvalent gebouw met uiteenlopende functies”, zegt Ann Stael, algemeen directeur van de scholengroep. “Hoe dan ook blijft er ruimte voor liturgie.”

Van De Link tot De Aula

De gelijkvloerse verdieping met een handvol ruime en nieuwe ingangen wordt De Link genoemd. Ze moet een eigentijdse ontmoetingsplek worden voor de leerlingen van de middenschool (eerste en tweede jaar secundair onderwijs). Ze zal op de eerste plaats dienst doen als overdekte speelplaats, gelinkt aan de buitenspeelplaatsen en de klassenblokken. Bij regenweer wordt De Link een zegen voor de jongens en meisjes die er schoollopen. Zij die ’s middags hun picknick van thuis meebrengen, zullen er ook terechtkunnen. Voorts zal De Link gebruikt kunnen worden als ruimte om examens te maken.

“We voorzien daarvoor meubilair dat gemakkelijk verplaatsbaar en stapelbaar is”, aldus directeur Stael. “Met de naam De Link verwijzen we tevens naar de kans om leerlingen te linken met elkaar: de kans op ontmoeting.”

Er wordt een tussenverdieping in de kapel gecreëerd, die vanaf De Link bereikbaar is met brede trappen. Zo bereik je op de verdieping wat De Aula genoemd zal worden: een ruimte voor lezingen, ouderavonden, pedagogische studiedagen en noem maar op. Er zal, in de vorm van bij benadering een halve cirkel, plaats zijn voor om en bij de 150 mensen.

Nog op de verdieping wordt het zogenoemde ’t Koor een stemmige liturgische ruimte voor vieringen, bezinning en zingeving. “Op die manier behouden we deels de invulling van de kapel waarvoor ze initieel gebouwd werd, met name als gebedsruimte”, zegt Ann. “We zullen er de waardevolle, geschilderde kruisweg van kunstenaar Armand Demeulemeester opnieuw een plaats geven. Dat werk stamt uit 1996.”

“De herinrichting van de kapel sluit mooi aan bij ons voortdurend evoluerende onderwijsverhaal”

De vierde en laatste ruimte is de voormalige sacristie op het gelijkvloers. Die zal voortaan De Bron heten. Het wordt een kleine, rustige plek om in stilte te ontspannen, te lezen, te bezinnen, met een klas een diepgaand gesprek te hebben en noem maar op.

“De herinrichting van de kapel sluit mooi aan bij ons voortdurend evoluerende onderwijsverhaal”, vindt Ann Stael. “De robuuste structuur van vroeger blijft bestaan, maar de inhoud passen we aan in functie van hoe onze samenleving verandert. Achter de oude muren brengen we hedendaagse zaken aan.”

Uiteraard zal de kapel niet enkel door de middenschool gebruikt kunnen worden. “Ook de andere scholen uit onze scholengroep zullen er voor activiteiten en vergaderingen terechtkunnen. Plus eventueel verenigingen en organisaties van buitenaf.”

Interieur blijft roze

Niet alleen de kapel krijgt een ingrijpende make-over, maar ook de twee aangrenzende speelplaatsen. Plus: de nabije, vroegere kostersschool, meestal blok 4 genoemd. Daarin zullen de studiemeester-opvoeders hun uitvalsbasis krijgen samen met enkele muzieklokalen en volledig nieuw sanitair voor de leerlingen.

Na langs wikken en wegen werd ervoor gekozen om het interieur van de kapel opnieuw in de neogotische kleur roze te schilderen. De glasramen werden deskundig gerestaureerd door Torhoutenaar Hans Brysse uit de Keibergstraat. Het verweerde beeld van de heilige Jozef met kind, dat aan de voorgevel van de kapel in een nis prijkt, werd knap hersteld door nog een Torhoutenaar: Rik Gadeyne uit de Haverstraat. De kapel werd omstreeks 1896 gebouwd, dus dateert het beeld vermoedelijk ook uit die jaren.

Uiteraard kost het renoveren van kapel en speelplaatsen een aardige stuiver. Vlaanderen komt voor het hele project met 2,9 miljoen euro over de brug en de scholengroep past 1,8 miljoen euro bij.