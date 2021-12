Kamiel Debeuckelaere uit Lichtervelde wint Vlaamse Scriptieprijs met draadloze robotbloem voor bijenonderzoek

In Hasselt is dinsdagavond de Vlaamse Scriptieprijs uitgereikt aan bioloog Kamiel Debeuckelaere (KU Leuven), die voor zijn masterproef een draadloze robotbloem voor bijenonderzoek ontwikkelde. De prijs is goed voor 2.500 euro en een trofee in de vorm van gouden hersenen.

Voor zijn masterproef ontwierp Kamiel Debeuckelaere een robotbloem voor ecologisch onderzoek naar gedrag van bijen en andere bestuivers – onderzoek dat anders extreem lastig en tijdrovend is. In de bloem bevindt zich een reservoir dat automatisch kleine dosissen nectar vrijgeeft aan de bijen, wat de natuurlijke situatie van bloemen nabootst. Robotbloemen bestonden al langer, maar die van Debeuckelaere zijn volledig draadloos en hebben elk een minicomputer en batterij.

Enthousiasme

De jury koos de inzending van Debeuckelaere uit 405 inzendingen. “Deze masterproef is een plezier om te lezen, het enthousiasme druipt eraf. Dit is tot in de puntjes afgewerkt en van zo’n hoog niveau dat het zelfs als voorbeeld kan dienen voor doctoraatsstudenten”, klinkt het. “Debeuckelaere beperkte zich niet tot alleen de biologie, maar ging compleet buiten zijn eigen comfortzone. Hij leerde zichzelf 3D-printen, programmeren? Je moet het maar doen als masterstudent.”

Debeuckelaere zal zijn onderzoek voortzetten in een doctoraatsonderzoek aan de KU Leuven. “Het verlies van bijen heeft verstrekkende gevolgen, aangezien ze als bestuivers een belangrijke taak vervullen in het ecosysteem”, legt hij uit. “Ze zijn essentieel in de voortplanting van talloze plantensoorten, waaronder veel belangrijke gewassen in onze voedselindustrie zoals koffie, cacao, tomaten, sojabonen en nog veel meer.”