Kachtemnaar Rune Defour trekt naar Ghana op stage: “Het wordt geen vakantie”

Op 13 februari vertrekt Kachtemnaar Rune Defour naar Accra, de hoofdstad van Ghana. Hij zal er samen met zijn klasgenoot Jan Slots meedraaien in een bedrijf om er de bagage aan theorie die ze hebben, om te zetten in de praktijk. Van machineparken, over boorplatformen tot het opstarten van een brouwerij.

“In het tweede semester van het derde bachelorjaar is er een stageperiode voorzien”, opent de 20-jarige Rune Defour uit Kachtem, die elektromechanica studeert aan Vives Kortrijk. “En er was de mogelijkheid om dat in het buitenland te doen. Ik vertrek in februari samen met mijn goede vriend en klasgenoot Jan Slots. Zijn neef werkt daar in het bedrijf PMI ltd, en op die manier zijn we dan ook daar beland. Onze bestemming bevindt zich op een klein uurtje van de hoofdstad Accra. We verblijven in Ghana van 13 februari tot en met 11 mei”, klinkt het.

“Momenteel weten we nog niet waar we precies zullen kunnen overnachten. Ze zijn daar huizen aan het bouwen voor mensen die voor een periode komen, zoals wij zullen doen. Maar dat project is op dit moment nog niet voltooid. Als dit tegen februari nog steeds het geval is, zullen we in een hotel verblijven daar niet zo ver vandaan”, vertelt Rune.

“Wat er ons daar allemaal te wachten staat, is een goeie vraag. We enkel de grote lijnen wat we daar gaan moeten verwezenlijken. Ik zal het onderhoud van het machinepark moeten doen en waarschijnlijk ook eens meegaan op een boorplatform en wat logistieke problemen moeten oplossen. Jan gaat er mee moeten helpen met de opstart van een brouwerij. Maar hoe het leven zich daar afspeelt, zullen we pas daar ondervinden.”

Waar we overnachten? Die huizen zijn ze nog aan het bouwen

Gemengde gevoelens

“Ik trek er met mixed feelings naartoe. Het zal ongetwijfeld een ongelooflijke ervaring zijn, op alle gebieden. Het sociale, het eten, het culturele en zelfs het weer. Maar aan de andere kant is het natuurlijk geen vakantie. Het zal werken zijn, in heel andere omstandigheden dan we gewoon zijn en voor een relatief lange periode.”

“Ik denk er wel een berg aan ervaring te kunnen opdoen. Het is eens een andere manier van werken en ook de bagage theorie omzetten in de praktijk zal zeer interessant zijn. Ze spreken daar ook Engels dus op vlak van taal zullen we ook veel bijleren.”

“Ook ben ik er zeker van dat deze ervaring een meerwaarde zal zijn voor mijn verdere loopbaan of op sollicitaties. Als je dit op je CV hebt staan, is dat iets om mee uit te pakken. Maar wat ik precies wil doen na mijn studies, daar ben ik nog niet uit. Ik wil eerst kijken hoe dit verloopt en dan zien we wel of dit mijn toekomst wordt”, vervolgt Rune.

Golven

“Maar naast werkervaring opdoen in een interessante omgeving, is het natuurlijk ook een uitgelezen kans om het land Ghana beter te leren kennen. De plaatselijke cultuur, bevolking en omgeving leren kennen staat zeker op de planning. Op vrije dagen zullen we de gewoontes, de cultuur en het dagelijks leven in Ghana proberen te ontdekken. Op die manier zouden we graag een opener beeld krijgen van Ghana.”

“Tot nu toe heb ik mij hier nog niet in verdiept. We laten het een beetje op ons afkomen. We zien wel wat het moment ons brengt. “Varen op de golven die komen”, zeg ik altijd. Maar natuurlijk hebben we voor de papieren en vaccinaties wel al het nodige opzoekingswerk moeten doen”, besluit Rune. (RV)