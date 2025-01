Kabouterpad van VBS Biekorfje maakt kans op 1.000 euro voor buurtverbetering: “Kinderen op een speelse manier laten kennismaken met duurzaamheid”

De Vrije Basisschool Biekorfje in Kortrijk maakt met haar unieke project, een kabouterpad op de klimaatspeelplaats, kans om een prijs van 1.000 euro te winnen. Het project is één van de tien finalisten in de zesde editie van de wedstrijd ‘Start iets moois’ van vdk bank. Deze wedstrijd richt zich op sociale, ecologische en economische initiatieven die van buurten warmere en duurzamere plekken maken.

Het kabouterpad is veel meer dan een leuke activiteit voor de kinderen. Het initiatief heeft als doel gezinnen, scholen en verenigingen uit de regio samen te brengen en hen bewust te maken van de waarde van een groene, klimaatvriendelijke omgeving. Het project sluit naadloos aan bij de missie van de wedstrijd: ideeën belonen die een positieve impact hebben op de buurt én het milieu.

“Dit kabouterpad creëert niet alleen verbinding, maar laat jong en oud op een speelse manier kennismaken met duurzaamheid,” vertelt een vertegenwoordiger van de school. “De extra steun zou ons helpen om het project verder uit te bouwen.”

De oproep van vdk bank om ideeën in te dienen die de buurt verbeteren, werd hartelijk onthaald. Meer dan 200 projecten van vzw’s, verenigingen, scholen en buurtorganisaties stroomden binnen. Uiteindelijk koos de jury tien initiatieven uit die nu kans maken op financiële steun. Naast het project in Kortrijk zijn er nog kandidaten uit Brussel, Vlaams-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Luik.

De tien projecten op de shortlist illustreren een brede aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Zo zijn er initiatieven zoals een radio-atelier voor jongeren, een chillruimte voor een jeugdhuis, en het installeren van regentonnen om stadswater te besparen. Alle projecten delen een sociaal hart, maar dragen ook bij aan ecologische en economische vooruitgang.

Publiek beslist de winnaars

De wedstrijd komt nu in een spannende fase. Het is aan het publiek om te stemmen op hun favoriete project. De stemperiode loopt tot woensdag 29 januari, waarna de drie projecten met de meeste stemmen op maandag 3 februari tot winnaar worden uitgeroepen.

Leen Van den Neste, CEO van vdk bank, benadrukt de waarde van elk ingediend project: “We zien elk jaar prachtige ideeën binnenkomen. Hoewel we helaas maar drie initiatieven financieel kunnen steunen, hopen we dat ieder project inspiratie biedt om samen te blijven werken aan een betere buurt en planeet.”