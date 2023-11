Junior Techniekacademie Wielsbeke reikt diploma’s uit

Woensdagnamiddag vond in OC De Vlaschaard de diploma-uitreiking plaats van de Junior Techniekacademie Wielsbeke. Svhepen Daisy Haydon nam de honneurs waar.

De Techniekacademie Wielsbeke vond 6 woensdagnamiddagen in oktober en november plaats in OC De Vlaschaard. Twintig leerlingen uit het derde en vierde leerjaar namen hieraan deel. De kinderen konden rekenen op Johan Meersman en zijn echtgenote Katrien Beel die de kinderen uitdaagden rond een aantal concrete projecten.

“Met een hamer, zaag en ander materiaal ontwierpen en maakten ze zelf een kleerhanger en ze gingen ook aan de slag met vilt om hun eigen pennenzak te creëren,” vertelt Johan, woonachtig in Wakken. “Tot slot bouwden en programmeerden ze verschillende attracties uit LEGO voor in hun droompretpark. Leuk om te zien hoe die kinderen zo snel met alles weg zijn. Iedere gemeente in West-Vlaanderen nam deel aan dit initiatief. Wat ik alleen maar kan toejuichen.”