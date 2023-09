Jumpss schenkt valmatten aan basisscholen

Naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar heeft Jumpss, een bedrijf dat springkastelen verhuurt, valmatten geschonken aan de vijf basisscholen in de badstad. Directrice Els Teugels en turnleerkracht Koen Thiebaut van vbs Sint-Jozef Sint-Pieter Campus Schaapstraat kregen de matten uit handen van zaakvoerder Niels Mestdagh.

Jumpss organiseert opnieuw indooredities van zijn springkastelenfestival: op 4 en 5 november in De Sportdoze in Blankenberge, en op 27 en 28 december in het Eventcentrum Staf Versluys in Bredene. “En ik ben nog in gesprek over een tweedaagse in Jabbeke en Westkapelle”, aldus Niels. (FV/foto FV)