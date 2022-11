Julius Sabbe-penning voor Fee Herremans

Elk jaar wordt op het Atheneum Brugge de Sabbe-penning uitgereikt aan de leerling die het vorige schooljaar de beste resultaten behaalde en zich het meest verdienstelijk maakte voor het vak Nederlands. De penning, ontworpen door Ernest Callebout, is een blijk van erkentelijkheid voor de geleverde inspanningen. Dit jaar ging de prijs naar Fee Herremans uit Sint-Andries.

Ze beëindigde in juni haar studies in het Atheneum in de richting Economie-Talen. Momenteel studeert ze Letteren en Wijsbegeerte Nederlands en Engels aan de Universiteit Gent. De penning werd haar overhandigd door Katelijne Weyts, achterkleinkind van Julius Sabbe. Hij was op het einde van de negentiende eeuw als leraar van het Atheneum oprichter van de Vriendenkring van de school, maar ook van het Willemsfonds Brugge. Beide verenigingen organiseren jaarlijks de uitreiking van de Sabbe-penning. (PDC/foto PDC)