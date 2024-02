Julien Flandrien zet aan tot fietsbehendigheid

De fiets op het sportmenu zetten is de betrachting van de gemeentelijke sportdienst. Tom Vanelslander en collega Thibault Vandenbussche, het duo dat de sportdienst runt, gaat tijdens de krokusvakantie het fietsen promoten. Ze organiseren daarvoor een tweedaagse met vooral fietsbehendigheid op het programma. Ook dat is volgens hen belangrijk om veilig door het verkeer te rijden. “Op donderdag 15 en vrijdag 16 februari houden we voor het eerst een fietskamp onder de naam Julien Flandrien. Alle deelnemers worden met de fiets verwacht om tal van fietsactiviteiten te beleven. De fietsvaardigheid wordt zeker aangescherpt”, aldus Tom Vanelslander. De doelgroep zijn de leerlingen van de lagere school. Inschrijven voor dit sportkamp kan je op de website van de gemeente Ardooie. Tom en Thibault haalden hun fiets al van stal. (foto JM)