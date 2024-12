Julie, die school loopt in Heilige Familie, ontwerpt sleutelhanger uit oude motorjas en wint ontwerpwedstrijd federale politie

Julie Descamps, een leerlinge uit de derde graad ‘Creatie & Mode’ van de Heilige Familie in Ieper, werd tot winnaar verkozen van een ontwerpwedstrijd uitgeschreven door de federale politie. De opdracht luidde een sleutelhanger te maken uit afgedankte motorvesten van de politie, zodat die op die manier een tweede leven krijgen. “Het ontwerp van Julie is geïnspireerd op een kogelvrij vestje en draagt de dubbele symboliek van bescherming”, zegt vaklerares Iris Struye.

“De wedstrijd, waarvoor alle Belgische modescholen werden uitgenodigd, draaide om het ontwerpen van sleutelhangers voor de dienst ‘Recrutering’ van de federale politie”, zegt vakleraar Iris Struye van de Heilige Familie in Ieper. “Het project maakt deel uit van een initiatief rond ‘upcylcing’, waarbij oude motorjassen een tweede leven krijgen.” In de Heilige Familie gingen Julie Descamps, Lily Goethals (beiden uit 6CM) en Kato Bellens (5CM) aan de slag. “Ze werkten elk een individueel ontwerp uit”, aldus leraar Iris. “Naast de creatie van de sleutelhangers moesten de leerlingen aandacht hebben voor de uitvoering van hun ontwerpen en er ook een technisch dossier voor samenstellen. Enkele weken geleden dienen ze alle stukken in.”

De drie jonge dames moesten hun ontwerp mondeling toelichten aan een vakjury in de gebouwen van de federale politie in Etterbeek. Tijdens de daaropvolgende proclamatie in aanwezigheid van de directie van de federale politie werd het winnend ontwerp bekendgemaakt.

“En tot onze vreugde werd Julie uitgeroepen tot laureaat”, aldus Iris Struye. “Het ontwerp van Julie is geïnspireerd op een kogelvrij vestje en draagt de dubbele symboliek van bescherming: het staat niet alleen voor de fysieke bescherming die de politie biedt, maar ook voor de veiligheid die zij daarmee garanderen aan de burger. De politie werkt het unieke ontwerp van Julie nu verder uit. Vanaf maart volgend jaar begint de productie en daarop zullen de sleutelhangers als gadgets op beurzen en evenementen worden uitgedeeld. Ook de twee andere leerlingen verdienen lof voor hun creatieve en innovatieve bijdragen aan dit project. Het is een mooi bewijs dat creativiteit en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan.”