Juffrouw Mieke neemt na 39 jaar afscheid van basisschool de Sprong in Waardamme

Vrijdag 30 juni was het voor juffrouw Mieke Van Hulle de allerlaatste schooldag. Na 39 jaar in het lager onderwijs wil ze nu gaan genieten van meer vrije tijd.

Mieke Van Hulle (59) woont in Ruddervoorde en is gehuwd met Koen Vercauteren. Ze is moeder van Thomas en Hannes. Ze is onlangs oma geworden van Lewis.

Mieke Van Hulle studeerde aan de normaalschool in Eeklo waar ze in 1984 afstudeerde. Datzelfde jaar kon ze aan de slag in de toenmalige gemeenteschool van Ruddervoorde waar Albert Verhaeghe toen directeur was. Een eerste verandering in haar beroepscarrière kwam erin 1994 toen haar vader Jaak Van Hulle aangesteld werd als directeur van de gemeenteschool. Er kwam daardoor een plaats vrij in de gemeenteschool van Waardamme, een school met twee klassen. Ze stond daar voor de klas als lerares van het vijfde leerjaar.

Samen met Meester Lode Termote werkte ze er 29 jaar in het kleine schooltje waar ze naast onderwijzeres ook moeder, verpleegster, organisator en zelfs soms poetsvrouw was. Maar de school met twee klassen werd in 2020 ondergebracht in het nieuwe schoolgebouw van de basisschool De Sprong in de Sint-Blasiusstraat.

Hele aanpassing

“Het was een hele aanpassing, ik kwam in een veel groter team terecht en toch is één van de dingen die ik het meest zal missen mijn collega’s en natuurlijk ook het lesgeven. Al de extra’s daarrond minder”, weet Mieke te vertellen.

“Ik zal ook in de toekomst minder betrokken blijven met de school. Het is nu aan de jongere generatie die les moet geven, activiteiten organiseren volgens hun eigen visie. Ik word veel vergeleken met mijn papa die hier directeur geweest is, en tot nu toe nog altijd een band heeft met de school. Ik heb die band veel minder omdat ik enkel als lerares hier werkzaam was en dat is een wereld van verschil. Maar je weet nooit wat de toekomst nog brengt.

(GST)