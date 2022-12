Juf Veronique neemt afscheid van De Wegwijzer in Ingelmunster

Op de laatste schooldag voor de kerstvakantie werd er met een feestje afscheid genomen van juf Veronique Mommerency in Prizma De Wegwijzer in de Schoolstraat.

Veronique groeide op in de Izegemstraat in Ingelmunster. Ze zat in de kleuterschool in Meulebeke, omdat haar mama Denise daar kleuterjuf was. Zij studeerde af in 1983 en begon meteen te werken in de meisjesschool in de Schoolstraat, nu Prizma De Wegwijzer. Ze was direct juf in een gemengde eerste/tweede kleuterklas. Sinds 2012 was juf Veronique de juf van de rode klas in de Kleuterdreef. Hier had ze elk jaar kleuters uit het tweede en derde jaar onder haar hoede.

De voorbije twee schooljaren was juf Veronique ambulante juf en verving ze in de Kleutertuin en de Kleuterdreef de juffen die kindvrij waren. Juf Veronique woont in Wevelgem, waar ze elke dag met veel liefde haar paarden verzorgt, want dat is haar passie.

Ze ging elk jaar met haar kleuterklas een dag op bezoek bij haar paarden. De kleuters mochten er telkens de paarden verzorgen en zelfs even paardrijden. Bij het bezoek van Sinterklaas in 2021 zorgde ze zelfs voor een vervanger voor paard ‘Slecht-Weer-Vandaag’ die dat jaar het werk voor de Sint liet afweten. Vooraleer de kerstvakantie begon, werd juf Veronique in de tuinzaal in de spotlights geplaatst.