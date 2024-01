Juf Veerle Denoo neemt afscheid van De Klaproos in Zillebeke

Juf Veerle Denoo (63) bereikte de pensioengerechtigde leeftijd en ging met pensioen in De Klaproos in Zillebeke. “Ik gaf les aan kinderen van 8 tot 11 jaar en was voor hen ook een moederfiguur. Ik kreeg veel waardering en had een luisterend oor voor de problemen van kinderen”, vertelt Veerle.

Veerle Denoo werd geboren op 16 november 1959 in Brugge. Ze groeide op in het Houtland, midden in West-Vlaanderen. De jaren vlogen voorbij en als knappe leerling studeerde ze af op 26 juni 1981 aan de Rijksnormaalschool in Brugge.

Al heel snel leerde ze Jean Vandelannoitte kennen, de prins op het witte paard, en op 6 mei 1983 trouwden ze. Het jaar na hun huwelijk werd Veerles oogappel Julie (39) geboren. Haar geluk kon niet op toen haar dochter beviel van Marie (9). Veerle was trots dat ze mammie was geworden.

Onderwijscarrière

Veerle werkte voor verschillende scholen van het toenmalige rijksonderwijs: Alveringem en Vleteren waar ze telkens in de bovenbouw stond. Differentiëren, organiseren en plannen, Veerle had er geen problemen mee. Dat moest ook wel als je jaren een graadklas onder je hoede hebt.

In 2004 maakte ze de overstap naar De Klaproos, die voorheen gevestigd was op het Minneplein. Ze maakte dus de opstart van BLO De Klaproos in de Wervikstraat in Zillebeke mee. Het was een nieuwe uitdaging, werken met leerlingen die een rugzakje vol problemen hadden. Ook hier had ze de leiding over de oudste groepen. Met haar specifieke leiderschapsstijl had ze controle over de groep en over de soms moeilijke kinderen. Ze genoot met volle teugen van hoe ze een kind iets kon bijleren, hoe ze een kind naar een hoger niveau kon brengen.

“Ik ben trots een dergelijke onderwijskracht gehad te hebben, iemand die haar job toegewijd deed”, besluit directeur Marnick Verbrugghe.

(EG)