Juf Trees van vbs Belgiek gaat met pensioen

Na ruim 40 jaar leerkracht te zijn geweest in de vrije basisschool Belgiek, werd Trees Goeminne uitgebreid bedankt.

Op de laatste dag gingen collega’s bij haar thuis ontbijten en in de voormiddag was er afscheid in de school. Alle leerlingen verzamelden in de turnzaal en het werd een feestelijk gebeuren met toneeltje, zang en overhandigen van geschenken, waaronder een fotoboek over haar 40 jaar Belgiekschool. “Ik heb mij hier altijd gejeund in een leuk korps. Hoe ik mijn dagen zal invullen, weet ik nog niet.”

(MVD)