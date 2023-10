Juf Sabine en juf Anette staan samen 75 jaar voor de klas: “School is onze tweede thuis”

In elke onderwijsinstelling zijn er leraren die door hun staat van dienst niet meer weg te denken zijn uit het schoolbeeld. In Innovatieve basisschool De Pannebeke in Sint-Jozef voldoen Sabine Deschacht en Anette Schalley aan deze omschrijving. Samen staan ze 75 jaar voor de klas, waarvan bijna 60 jaar in De Pannebeke.

Sabine Deschacht (56) verliet de normaalschool in 1988 en was het eerste jaar nadat ze haar diploma behaalde zorgjuf in Knokke. Daarna werkte ze in verschillende scholen in de Brugse regio en belandde enige tijd later in De Pannebeke. Daar is ze al heel wat jaren de vertrouwde juf van het eerste leerjaar.

Anette Schalley (59) studeerde af in 1983 en stond als onderwijzeres één jaar in een kleuterafdeling van het Sint-Lodewijkscollege. “In die tijd was er geen lerarentekort, maar eerder een overschot”, lacht de juf van het tweede leerjaar. “Hierdoor heb ik zeven jaar rondgezworven van Nieuwpoort tot Knesselare, vooraleer ik in 1990 aan de slag kon in de school waar ik nog altijd sta. Ik heb in deze school zowat alle functies bekleed. Ik heb zelfs een tijdje een directeur vervangen. Ondertussen sta ik al vele jaren samen met Sabine in de eerste graad. Toen zij hier aankwam, was het vriendschap op het eerste gezicht. We hebben dezelfde waarden, principes en normen. We begrijpen elkaar met een oogopslag.”

Meer dan collega’s

“Inderdaad, we zijn echt goede vriendinnen”, vult Sabine Deschacht aan. “Het klikte onmiddellijk tussen ons. We zijn meer dan collega’s voor elkaar. We zoeken elkaar buiten de school zelden op, maar als we elkaar nodig hebben, staan we beiden altijd klaar. Anette mag me ’s nachts opbellen als ze problemen heeft. Ik zou onmiddellijk uit mijn bed springen om haar te helpen.”

“Deze school is onze tweede thuis”, vertelt Anette Schalley overtuigend. “De Pannebeke is een gezellige en kleinschalige school waar iedereen welkom is. De groene omgeving zorgt voor rust en ik heb een goede vriendin naast mij. Wat kan een mens meer verlangen? Ik kom elke dag graag werken en dat komt voor een groot deel omdat Sabine hier ook werkt. Er is in al die jaren dat ik hier lesgeef al heel wat veranderd. De accommodatie is heel wat beter dan toen ik hier bijna 35 jaar geleden arriveerde en ook de manier waarop we lesgeven is niet meer dezelfde al toen.”

“Het is niet omdat we niet meer van de jongsten zijn dat we digibeten zijn”, lacht Sabine Deschacht. “Integendeel, we waren bij de eersten in Brugge die de mogelijkheden van een digitaal bord mochten uittesten. Ook dan hebben we elkaar gesteund en geholpen.”

Schoolreizen

Beide bevriende juffen kunnen hun glimlach moeilijk verbergen wanneer ze hun leukste herinneringen ophalen. “De citytrips van weleer tijdens de krokusvakantie met verschillende collega’s zijn onvergetelijke hoogtepunten. We hebben Berlijn, Parijs, Barcelona, Sevilla, Rome en Madrid bezocht. We maakten plezier van de eerste tot de laatste minuut. Nooit was er ruzie onder de collega’s en zeker niet tussen ons. Tijdens die reizen hebben Anette en ikzelf elkaar nog beter leren kennen en waarderen”, aldus juf Sabine.

Ook droeve momenten

“Voor mij zijn de jaren dat mijn kinderen en kleinkinderen in mijn klas zaten ook heel fijne herinneringen, maar er waren uiteraard ook mindere of droevige momenten in al de jaren dat we hier samen in deze school lesgeven”, zegt juf Anette. “Het overlijden van een ouder van een van onze leerlingen of een leerling die in allerijl opgehaald wordt om samen met zijn moeder naar een vluchthuis te vertrekken. Dat zijn eveneens herinneringen die we niet snel zullen vergeten.”

Over hun wens voor hun professionele toekomst moeten Anette en Sabine niet lang nadenken. “Alhoewel we misschien niet zo snel meer recupereren, willen we heel graag nog een tijdje fluks meedraaien in deze school. Uiteraard samen, want we zijn een sterke tandem.”