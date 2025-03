Juf Rita (61) zwaait af bij vbs De Kiem: “Ik ben dankbaar voor mijn loopbaan van 41 jaar”

Donderdag 27 februari was het de laatste schooldag voor juf Rita Vandenbroucke (61) aan vbs De Kiem. Na meer dan 40 jaar les gegeven te hebben, gaat ze vanaf deze krokusvakantie op pensioen. “Het vak taal was steeds mijn stokpaardje: lezen, voorlezen, spelling en poëzie.”

Rita Vandenbroucke is gehuwd met Geert Demeulenaere. Ze is de mama van Jeroen Demeulenaere en verloofde Annelies Billiet, en van Robin Demeulenaere en vriendin Laura Wittevrongel. Ze is de oma van Claire (4) en Alice (5 maanden).

Jongensschool

Ze behaalde het diploma lager onderwijs in de normaalschool Sint-Andreas Brugge in 1983. “In januari 1984 ben ik gestart in de gemeentelijke jongensschool in Ruddervoorde onder directeur Albert Verhaeghe. Daar heb ik 13 jaar les gegeven aan heel wat jongens die nu papa zijn van kinderen die ik in de klas had in De Kiem”, weet Rita te vertellen. In september 1997 kwam de fusie met de vrije basisschool en verhuisde Rita naar de Leegtestraat waar ze startte in het derde leerjaar en later in het tweede leerjaar. “Het vak taal was steeds mijn stokpaardje: lezen, voorlezen, spelling en poëzie. En ik hield ervan om kinderen te laten kennismaken met cultuur, kunst en de actualiteit”, weet ze vol trots te vertellen. Op haar laatste schooldag werd Rita extra in de bloemetjes gezet door de volledige school. “Ik heb genoten van de eerste tot de laatste minuut. Na een lekker etentje werd ik in stijl opgehaald in de oldtimer van meester Pieterjan. Een erehaag van kinderen, collega’s, oud-collega’s en mijn gezin stond ons op te wachten in de Leegtestraat. In de feestzaal mocht ik mijn eigen verhaal Er was eens … juf Rita voorlezen en zag ik dit levensecht worden door de acts van de enthousiaste kinderen van alle klassen”, weet Rita te vertellen.

Toekomst

“Nu zal ik meer tijd hebben voor mijn man Geert, ons gezin en onze lieve kleinkinderen, maar ook voor familie en vrienden, voor nieuwe interesses en uitdagingen, tijd om te lezen, te reizen, te wandelen, te genieten van kunst en cultuur, maar ook Italiaans leren staat nog op mijn to-dolijst. Ik ben dankbaar voor mijn loopbaan van 41 jaar en ik bedank mijn gezin, alle collega’s, ouders en kinderen voor het vertrouwen, de vriendschap en de liefde”, besluit Rita.