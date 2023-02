Juf Peggy uit Houthem zet crowdfunding op om taxifiets te kopen

“Buiten leren en spelen? Dat is gezond!” Het is de drijfveer achter een actie, op poten gezet door Peggy Delbecque (41). De juffrouw van de kleuterklas uit Houthem startte een crowdfundingcampagne in de hoop een taxifiets aan te kunnen kopen.

In Scandinavische landen is het de normaalste zaak van de wereld: buiten les krijgen. Zolang het niet regent trekken volledige klassen erop uit om zo van de frisse buitenlucht te genieten. De wetenschap looft de techniek en de daaraan gekoppelde voordelen al geruime tijd al heeft het heel wat voeten in de aarde om het ook in ons deel van het continent te laten doorbreken. “Toen ik klein was, deden we dat erg veel. Niet regenen stond gelijk aan jasje aan en naar buiten. We namen toen plaats onder de bomen of in de tuin om er les te krijgen omdat de buitenlucht heel wat gezonder was dan de klaslucht.” Peggy was vroeger leerling in de Sint-Henrischool van Houthem, waar ze ondertussen zelf les geeft. Ze stond dan ook te trappelen om de outdoor-techniek zelf in de praktijk om te zetten. “Tijden veranderen natuurlijk en buiten lesgeven werd nagenoeg niet meer gedaan. Ik heb dus heel wat tijd en energie gestoken in het omzetten van onze leerplannen en ook in het overtuigen van de ouders. Maar het concept sloeg aan en waar we oorspronkelijk begonnen in de schooltuin, groeide dat al snel uit naar het bos. Twee keer per maand trekken we op die manier naar De Palingbeek, om er tussen de bomen les te geven.”

Ecologische insteek

De verplaatsing van de schooltuin naar het bos bracht Peggy meteen ook tot een nieuw idee, met ecologische insteek. “We leren onze kindjes dat het leven in de natuur gezond is en dat we ook zorg moeten dragen voor diezelfde natuur. Het stond een beetje in schril contrast met de busreis naar het bos, waar we dan weer bijdragen aan de vervuiling van de planeet. Ik ben dan ook beginnen zoeken naar een oplossing en kwam zo bij de taxifiets terecht. Een soort van bakfiets waar meerdere kinderen plaats kunnen in nemen. Dat zou het volledige plaatje doen passen, al heb ik eerst meer dan voldoende info ingewonnen. Ik nam contact met de politie, sprak erover met de directrice, vroeg wat de ouders ervan dachten en ik ging ook informatie inwinnen bij een lokale fietshandelaar. Wanneer we spreken over kinderen dan mogen we geen enkel risico nemen. Overal kreeg ik groen licht dus kon de zoektocht naar de fondsen voor de aankoop van zo een fiets beginnen.”

10.000 euro

Peggy trok richting het internet, waar ze een crowdfunding campagne lanceerde. “Een fiets die voldoet aan onze eisen en plaats kan bieden aan 8 kinderen, kost meer dan 10.000 euro. Idealiter hebben we er 2 nodig want we hebben 16 kinderen onder onze hoede. Via de crowdfunding hoop ik dan ook dat we dit project van de grond krijgen. Het zal niet alleen een bijdrage voor het klimaat zijn, ook de kinderen zullen meteen het goede voorbeeld zien.”