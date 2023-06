Juf Nicole van Sint-Andreas op 1 september met pensioen: “Steeds een goed contact met ouders en kinderen”

Voor Nicole Teetaert (60), jarenlang de juf van het vijfde leerjaar van het Sint-Andreasinstituut, begint vrijdag een heel lange grote vakantie. Op 1 september gaat ze immers met pensioen.

“Na een loopbaan van veertig jaar neem ik dankbaar afscheid van het onderwijs”, opent de afscheidnemende lerares. “Ik stond tien jaar in de Jozefienen en daarna verhuisde ik naar Sint-Andreas. Ik had het geluk om mijn hele onderwijsleven in twee warme scholen te mogen lesgeven. Aan mijn beroepsloopbaan houd ik vriendschappen voor het leven over en dat is een fijn gevoel. De laatste vijftien jaar heb ik halftijds gewerkt met een partner met wie ik een heel goede band heb. Ik weet nu al zeker dat ik mijn collega’s hard zal missen.”

Veel ‘papierwerk’

Nicole Teetaert geeft eerlijk toe dat er zaken zijn die ze niet zal missen wanneer ze straks geniet van een welverdiend pensioen. “Ik ben blij dat ik niet meer moet denken aan het vele schoolwerk dat ik elke dag thuis nog moest afwerken. In de eerste jaren dat ik voor de klas stond, moest ik als jonge leerkracht elke les heel grondig voorbereiden. Nu moeten alle lesdoelen en vorderingen van de kinderen geregistreerd worden. Qua ‘papierwerk’ is er eigenlijk weinig veranderd in al die jaren.”

“Ik hou alleen maar fijne herinneringen over aan de jaren dat ik in Sint-Andreas lesgaf. Ik zal de teambuildingsdagen en vooral de ‘goeroe-weekenden’ niet snel vergeten. Op enkele kleine akkefietjes na kan ik me geen grote problemen voor de geest halen. Ik heb altijd geprobeerd om een goed contact te onderhouden met de ouders en de kinderen. Problemen moet je uitpraten en niet opkroppen”, aldus Teetaert.

Tuinieren en reizen

Grote aanpassingsproblemen aan een rustiger leven als gepensioneerde verwacht juf Nicole niet. “Ik werk al een tijdje halftijds en weet mijn dagen goed te vullen. Ik heb drie kleinkinderen voor wie ik nu nog meer beschikbaar ben en ik werk ontzettend graag in de tuin. Van het beruchte ‘zwarte gat’ ben ik niet bang, want reizen en er regelmatig met vriendinnen op uit trekken, staat ook op mijn programma voor de komende jaren.” (PDC)