Juf Monique zet pensioen in met reis doorheen de school

Afgelopen woensdag ging juf Monique Peene (62) met pensioen na een carrière van meer dan 40 jaar in VBS De Zonnebloem in Hooglede. Juf Monique werd opgehaald met een minibusje van reizen Patteeuw omdat ze samen met haar man geregeld de bus neemt om te reizen. “Het was voor mij een totale verrassing toen ze mij kwamen ophalen. Na aankomst op school met veel toeters en bellen kreeg ik een reiskoffertje dat ik moest vullen door opdrachten te vervolledigen in elke klas. Zo moest ik een verhaaltje vertellen aan de allerkleinsten en in een andere klas stonden ze me op te wachten voor een sessie ochtendgymnastiek. Per geslaagde opdracht ontving ik een nuttig attribuut om mee te nemen op reis. Als afsluit van de dag genoot ik samen met mijn man en twee dochters van een feestje op school”, vertelt Monique enkele dagen na haar pensioenviering.

De juf uit het derde leerjaar begon haar carrière in een school in Rumbeke als stagiair en trok daarna voor een vervanging richting Blankenberge. Kort nadien kon ze aan de slag dicht bij huis, wat Monique echt een troef vindt. “Ik heb een boeiende carrière achter de rug. Ik ben begonnen in het eerste leerjaar maar kwam ook in het vierde en het vijfde. Ik merkte in al die jaren een grote evolutie maar vooral de laatste jaren kwam er enorm veel administratie bij kijken. Toch ben ik nooit met tegenzin gaan werken. Ik woon op 600 meter van de schoolpoort dus je leert enorm veel mensen kennen”, gaat Monique verder.

Leesmoeke

Monique is zeker niet bang om zich te vervelen en kijkt er samen met haar man naar uit om van een welverdiend pensioen te genieten. “Mijn man is al met pensioen en we zullen er graag op uit trekken met ons twee. We houden van fietsen en tuinieren. Ik denk dus niet dat ik me zal vervelen. De school is me genegen dus ik wil zeker een blijvende helpende hand bieden. Zo zie ik het wel zitten om leesmoeke te worden. Verder wil ik ook nog mijn collega’s bedanken voor de mooie jaren. Mede dankzij hen heb ik er altijd graag gewerkt’, aldus juf Monique Peene. (EVG)