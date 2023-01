Juf Mieke Lecluyse van De Berk op pensioen

Het einde van 2022 was tevens het afscheid van juf Mieke Lecluyse aan haar school ‘De Berk’. Leerlingen en collega’s wuifden haar uit.

Mieke Lecluyse gaf haar hele loopbaan les in het Deerlijkse basisonderwijs. “Als aanloop deed ik enkele korte opdrachten in De Kim en op de Statiewijk. Daarna gaf ik steeds les in de Hoogstraat.”

Welke vakken deed zij nu het liefst? “Eigenlijk deed ik alles graag met een lichte voorkeur voor de creatieve gedeelten.”

Actief blijven

Nu ze met pensioen is, zal juf Mieke geen problemen hebben om haar vrijgekomen tijd in te vullen. “Ik neem in de gezinsbond de organisatie van de kinderoppasdienst op mij. Voorts zal ik een handje toesteken bij de kleinkinderen en wil ik vooral actief blijven. Ook voor het koken zal ik nu meer tijd hebben en voor keramiek en yogalessen. Maar eerst even wennen aan het niet meer naar school moeten.’’ (MVD)