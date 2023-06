Juf Mia neemt na 40 jaar afscheid van VBS Olsene: “Opgehaald met speciale voertuigen”

Na een carrière van 40 jaar op de Vrije Basisschool van Olsene, is juf Mia (60) op het einde van dit schooljaar directrice af. Ze werkte er al sinds haar stage en liep er als kind zelf school. Veel langer kan een mens niet op dezelfde school doorbrengen. “Door de jaren heen zag ik grote veranderingen, maar dat vind ik net goed, het houdt ons jong”, aldus juf Mia.

Mia ‘t Kindt is geboren en getogen in Olsene en ging als kind zelf naar de Vrije Basisschool, waar ze later het merendeel van haar leven zou doorbrengen. “Toen was het hier nog een meisjesschool, de jongens zaten in de andere school langs de Grote Steenweg. Die staat nu leeg. Bij ons was ook nog een echt klooster met nonnen, in het derde kleuterklasje kreeg ik les van zuster Malvine. En een klasuitstap dat was eens gaan wandelen tot aan de Leie of perziken gaan plukken in de tuin van een juf.”

Later volgde Mia een lerarenopleiding en deed ze haar stage op de lagere school waar ze zelf vandaan kwam. Op haar twintigste begon ze met lesgeven. “Op 31 augustus 1982 kreeg ik bericht dat ik mocht beginnen op de Vrije Basisschool, één dag voor het schooljaar begon. Ik mocht voor één jaar het vijfde leerjaar lesgeven. Op een paar interims na ben ik nooit meer weggegaan op deze school. Als leerkracht was mijn favoriete vak wiskunde, maar het meeste genoot ik van het uurtje voorlezen op vrijdag.”

“Vijftien jaar geleden ben ik op vraag van het schoolbestuur begonnen als directrice, eerst plaatsvervangend, maar zo ben ik er verder ingerold. Ik heb nooit spijt gehad van die stap, want ik heb altijd de band met kinderen behouden. Voor iedereen ben ik nog steeds gewoon juf Mia. Verder hou ik ook van de afwisseling van de job. Plannen maken is soms moeilijk, maar ik zou ook geen hele dag achter mijn bureau willen zitten.”

Chaos

“In de coronaperiode was het dan weer erg moeilijk, zowel voor de leerkrachten als voor mij. De eerste coronagolf viel nog mee, de maatregelen waren hard maar duidelijk. In de tweede was het chaos, ik moest vaak volledige klassen uitbellen omdat er enkele kleuters ziek waren.”

Doorheen de jaren zag Mia het onderwijs als geheel veel veranderen. “Toen ik op school zat was er één leerkracht voor elke klas, ook voor de turnles. In mijn eerste jaar als leerkracht heb ik zelf ook nog turnen gegeven. Nu hebben we 32 onderwijzende personeelsleden voor 19 klassen, lesgeven is veel meer een groepswerk geworden. Ook de manier waarop is veel interactiever dan vroeger. Ik vind al die veranderingen positief, anders roesten we vast.”

Op 30 juni neemt juf Mia officieel afscheid van de school, maar de school is al sinds de paasvakantie afscheid aan het nemen van haar. “Elke klas doet met mij een leuke activiteit en elke vrijdag word ik thuis opgehaald door een speciaal voertuig. Het is al van alles geweest: een tandem, een tractor, een jeep, een motorfiets… Vorige week namen ze me na school mee naar de jachthaven aan de Brielmeersen voor een boottochtje.”

“Wat ik ga doen na mijn pensioen? Eens buiten het seizoen op reis gaan! Maar eerst even bekomen en wat rusten, denk ik. Al mag de school mij altijd bellen als ze een extra begeleider nodig hebben voor een uitstap.”