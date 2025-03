Juf Marijke gaat met pensioen: “Ze mogen me altijd roepen als het nodig is”

Juf Marijke Seys geniet voortaan van haar welverdiend pensioen. In het Jonkerschooltje in Jonkershove zwaaiden ze hun juf uit met de nodige luister.

Marijke (62) woont met haar partner Hans Mommerency in Oostnieuwkerke. Ze is moeder van twee kinderen en intussen heeft ze ook vier kleinkinderen. Naast het lesgeven deed ik ook administratief werk,” vertelt juf Marijke.

“Ik begon op 1 oktober 1984 als leerkracht Lichamelijke Opvoeding in Jonkershove, Werken en Diksmuide. Naast het lesgeven nam ik ook administratieve taken op mij,” vertelt juf Marijke. “In Werken gaf ik daarnaast kleuterturnen, maar toen die school sloot, ging ik in Diksmuide aan de slag. Later, bij de splitsing tussen het gemeentelijk en katholiek onderwijs, verdween de school in Klerken en bleef ik werken in Diksmuide en het Jonkerschooltje in Jonkershove. Daar deed ik administratie, co-teaching en natuurlijk de turnlessen.” Toen Marijke haar carrière begon, was er weinig materiaal voor de turnlessen. “Maar geleidelijk aan kregen we steeds meer materiaal, tot zelfs het punt dat collega’s van andere scholen jaloers waren op wat wij hier allemaal hadden.”

De toekomstplannen van Marijke liggen al klaar. “Ik wil er zijn voor mijn kinderen en kleinkinderen, maar ook meer aan sport doen. Fietsen, wandelen en zwemmen zijn mijn hobby’s en ik ben zeker van plan af en toe een weekendje weg te gaan”, zegt Marijke. “Het lesgeven zelf zal ik missen, maar vooral de kinderen, de collega’s en de sfeer op school. Maar ik kom zeker nog eens terug en ze mogen mij altijd roepen als het nodig is.”

Feestelijk afscheid

De hele voormiddag speelden de leerlingen van ‘t Jonkerschooltje spelletjes met juf Marijke, zoals speerwerpen met tandenstokers, 1-2-3 piano, zakdoekje leggen, kegelen… Het werd een voormiddag vol plezier. Tegen de middag werd de rode loper uitgerold en was de ingang van het Dorpshuis feestelijk versierd met ballonnen. De leerkrachten en leerlingen hadden samen een tekst geschreven op een lied dat ze voor Marijke zongen. Er waren ook cadeaus, waaronder een ingekaderde afdruk van alle handjes van de leerlingen. Directrice Lindsy Vanlerberghe prees de veelzijdigheid van Marijke. “Een duvel-doet-al die we heel erg zullen missen”, klonk het. Ook schepen Erik Verbeure nam het woord en bedankte Marijke.